Tramps preses konferencē paziņoja, ka valdība "īstenos 19 miljardu dolāru atbalsta programmu mūsu dižajiem lauksaimniekiem, kuri mēģina tikt galā ar globālās pandēmijas sekām".

Programma ietvers tiešus maksājumus lauksaimniekiem, kuri pieredzējuši "bezprecedenta zaudējumus šīs pandēmijas laikā".

Lauksaimniecības ministrs Sonijs Perdjū sacīja, ka ASV lauksaimniekus ir smagi skāris krass pieprasījuma kritums, jo skolas un restorāni ir slēgti un vairāk amerikāņu ietur maltītes mājās.

Tas ir radījis traucējumus pārtikas piegādes ķēdē, piespiežot daudzus lauksaimniekus iznīcināt piena produktus un ierakt zemē ražu, kurai vairs nav pircēju.

MInistrs sacīja, ka apmēram trīs miljardi dolāru no šīs paketes tiks izmantoti, lai uzpirktu produkciju no šādiem lauksaimniekiem un sadalītu to vietējām pārtikas bankām.