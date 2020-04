VIDEO: tik sirsnīgi kaimiņi Spānijā sagaida mājās no Covid-19 atveseļojušos kundzi

Ar ļoti sirsnīgu un uzmundrinošu video dalījusies kāda Seviljas iedzīvotāja. Viņas māti, atbraucot no slimnīcas, sagaidīja no balkoniem un māju logiem gavilējoši kaimiņi, kuri priecājās par kundzes atlabšanu no Covid-19.