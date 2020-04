Itāļu skolotājs iemūžina savas ģimenes dzīvi, atrodoties Covid-19 "sarkanajā zonā"

"21.februārī es sapratu, ka kaut kas mainīs mūsu dzīves, un es esmu tā centrā," motivāciju skaidro Toniolo. "Es iedomājos, ka gribu atstāt taustāmas, vizuālas atmiņas mums un mūsu meitai."

Lai gan Sanfiorano ir klusa un salīdzinoši mazāk apdzīvota vieta Itālijā, arī tur ir Covid-19 upuri. "Kopiena ir maza, un mēs visi viens otru pazīstam, tāpēc katru reizi, kad kāds mūs pamet, tās ir sāpes, kas skar visus," stāsta vīrietis.

Toniolo un viņa sieva ir skolotāji. Viņi turpina strādāt ar studentiem tiešsaistē, vadot stundas un uzdodot uzdevumus. Brīvo laiku viņa sieva pavada lasot, gatavojot un strādājot dārzā. Un, protams, liela uzmanība tiek pievērsta mazajai Bjankai, kura ļoti labi saprotot pasaulē notiekošo un apzināti ievēro noteikumus.

Vīrietis stāsta, ka lielākais izaicinājums itāļiem šajā pandēmijas laikā, ir distances ieturēšana, atturēšanās no apskāvieniem un skūpstiem: "Mums ir jāsaglabā fiziskā distance, kas nav patīkami. Citi cilvēki tiek novēroti ar aizdomām, viens no otra cenšamies izvairīties. Mēs pie visa tā neesam pieraduši." Tomēr, lai gan fiziski cilvēki attālinās viens no otra, emocionāli šī krīze visus ir satuvinājusi, uzskata Toniolo.

"Kad viss beigsies, es gribēšu iemalkot alu ar saviem labākajiem draugiem. Tik vienkārši, "viņš saka. "Un, protams, brīvi apskaut viņus."

Līdz šim brīdim Eiropā ar jaunā koronavīrusa izraisīto slimību Covid-19 miruši jau vairāk nekā 90 000 cilvēku, un tie ir vairāk nekā 65% no visiem šīs slimības izraisītajiem nāves gadījumiem pasaulē. Vislielākais Covid-19 upuru skaits - 21 645 - ir Itālijā.

Tikmēr visā pasaulē no Covid-19 vissmagāk cietušas ASV, kur kopš pandēmijas sākuma ir reģistrēti vismaz 28 326 nāves gadījumi.

