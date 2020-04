"Uguns sasniegusi Pripetu un atrodas divu kilometru attālumā no Podļesnas radioaktīvo atkritumu krātuvēm, kur izvietoti augstas aktivitātes atkritumi no visas Černobiļas zonas, tostarp arī no pašas atomelektrostacijas," Jemeļjaņenko rakstīja savā "Facebook" lapā.



Pēc Jemeļjaņenko rakstītā var secināt, ka, neskatoties uz varasiestāžu paziņojumiem, ka viss tiek kontrolēts, situācija ir kritiska.

Liesmas nokļuvušas jau līdz Pripetai, tās ātri iekaro jaunas teritorijas, iznīcinot visu, kas pagadās ceļā. (Foto: Ekrānuzņēmums)

Speciālists brīdina, ka liesmas var pārņemt jaunas teritorijas.



Cīņā ar liesmām aizliegtajā zonā ap bijušo AES iesaistīti vairāk nekā 300 ugunsdzēsēji un tiek izmantotas vairākas lidmašīnas.



Kopš 6.aprīļa ugunsdzēsēju skaits ir palielināts vairāk nekā divas reizes, bet pēdējās divās dienās varasiestādes nav publiskojušas datus par to, cik lielā platībā ugunsgrēki ir izplatījušies.



Pēdējās dienās reģionā pūš stiprs vējš, kas apgrūtinājis cīņu ar ugunsgrēkiem.



Vides eksperti bažījas, ka ugunsgrēki varētu atsegt radioaktīvos pelnus, kas saglabājušies augsnē.

Ukrainas Valsts avārijas dienests ziņoja, ka radiācijas mērījumi ir pieņemamās robežās. Taču kāda augsta ranga amatpersona nedēļas nogalē sacīja, ka apgabalā ap AES radiācija bijusi 16 reizes lielāka par normālo līmeni, kāds parasti ir šajā teritorijā.

Policija tur aizdomās 27 gadus vecu vīrieti par vismaz viena ugunsgrēka izraisīšanu, dedzinot zāli un atkritumus.

Černobiļas AES katastrofa 1986.gada 26.aprīlī ir lielākais civilās kodolenerģētikas negadījums. Eksplozijā notikuma vietā gāja bojā 30 cilvēki, bet simtiem cilvēku mira vēlāk radiācijas izraisītu slimību dēļ. Precīzs upuru skaits nav noteikts. Toreizējās padomju varasiestādes sākotnēji mēģināja slēpt kodolkatastrofas mērogus.



30 kilometru rādiusā ap AES tika evakuēti 350 000 cilvēku, šajā zonā joprojām nav ļauts dzīvot. Taču aptuveni 200 cilvēki, neskatoties uz oficiālo aizliegumu, ir atgriezušies šajā zonā.