Austrālijā attaisnots par pedofiliju notiesātais kardināls Pells

Pells bija augstākā Vatikāna amatpersona, kam tika izvirzītas apsūdzības katoļu baznīcas pedofilijas skandālā, un ievērojamākais Romas katoļu baznīcas garīdznieks, kas atzīts par vainīgu pedofilijā.

78 gadus vecais Pells tika attaisnots visos piecos apsūdzību punktos par divu 13 gadus vecu kora zēnu seksuālu izmantošanu pagājušā gadsimta deviņdesmitajos gados. Augstā tiesa atcēla lēmumus, kurus iepriekš bija pieņēmusi zvērināto tiesa un zemākas instances apelācijas tiesa.

Pells, kurš ilgajā tiesas procesā konsekventi neatzina sevi par vainīgu, Romas katoļu baznīcas publicētā paziņojumā sacīja, ka ar jauno tiesas lēmumu ir labota "nopietna netaisnība".

Zvērināto tiesa 2018.gada decembrī atzina Pellu par vainīgu, un 2019.gada martā viņam tika piespriests sešu gadu cietumsods. Pērnā gada augustā šo lēmumu paturēja spēkā Viktorijas štata Apelācijas tiesa.

Austrālijas Augstā tiesa konstatēja, ka pastāv "ievērojama iespējamība, ka nevainīgs cilvēks ir atzīts par vainīgu". Tiesas septiņi tiesneši vienprātīgi konstatēja, ka zemākas instances tiesa "nav ņēmusi vērā jautājumu par to, vai ir palikusi pamatota iespējamība, ka likumpārkāpums nav noticis".

Ir gaidāms, ka Pells otrdien tiks atbrīvots no cietuma Viktorijas štatā, kur viņš bija izcietis vienu gadu no piespriestā soda. Viņam vēl var draudēt vairākas civillietas.

Austrālijā dzimušais Pells, kurš 1966.gadā tika ordinēts par priesteri un 2003.gadā tika iecelts par kardinālu, bija Melburnas palīgbīskaps no 1987. līdz 1996.gadam, Melburnas arhibīskaps no 1996. līdz 2001.gadam un Sidnejas arhibīskaps no 2001. līdz 2014.gadam.

2014.gada 24.februārī viņš tika iecelts par Vatikāna Ekonomikas sekretariāta prefektu un bija šajā amatā līdz 2018.gada 12.decembrim, lai gan kopš 2017.gada 29.jūnija bija atstādināts no amata pienākumu pildīšanas. Pells bijis arī Vatikāna Kardinālu padomes loceklis.