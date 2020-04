Kārtības ieviešana Kadirova stilā jeb - Čečenijā ar pašizolācijas pārkāpējiem neauklējas

View this post on Instagram

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал инцидент произошедший в городе Аргун между сотрудниками правоохранительных органов и местным жителем нарушившим неоднократно режим самоизоляции. #ЧГТРК#Грозный#Аргун#Кадыров