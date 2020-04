Pēc sākotnējās versijas, 4. aprīlī ap pulksten 22.00 1988. gadā dzimušais vīrietis no sava dzīvokļa balkona aizrādījis kompānijai, kuri skaļi sarunājās uz ielas pie viņa logiem. Pēc tam viņš paņēma ieroci, izgāja no mājas un izšāva uz četriem vīriešiem un sievieti. No ievainojumiem viņi visi ir miruši.

Šāvējs ir aizturēts. Ierosināta krimināllieta. Pēc “Interfax” datiem, šāvējs ir psihoneiroloģiskā dispansera uzskaitē.

RIA Novosti ziņo, ka medību ierocis ir bija oficiāli reģistrēts, nenorādot, uz kāda vārda.

Pēc Mash datiem, bojā gājušie ir 31 gadus vecais Maksims Uhovs, 26 gadus vecais Iļja Kondrakovs, 24 gadus vecais Viktors Kapitanovs, kā arī dzīvesbiedri Jevgeņijs un Kristina Tumanovi, kuriem bija 24 un 22 gadi. Šāvēju, pēc izdevuma datiem, sauc Antons Frančikovs.

