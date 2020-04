"Sazinājāmies ar piegādātājiem un ražotājiem - panākta vienošanās, ka šīs preces nevajadzēs sūtīt atpakaļ, to vietā tiks atsūtītas citas preces, savukārt šie respiratori tiks izmantoti kā zemāka drošības līmeņa aizsarglīzekļi, tas ir, kā medicīniskās maskas," viņš skaidrojis.

Pēc ministra teiktā, pārbaudot sestdien no Ķīnas saņemto sūtījumu, Kauņas Tehnoloģiskās universitātes zinātnieki konstatējuši, ka daļa respiratoru nepietiekami cieši pieguļ sejai, lai gan ražoti no kvalitatīviem un atbilstošiem materiāliem, tādēļ to efektivitāte varētu būt tikai 40-80%.

Kā norādījis Verīga, neatbilstošs izrādījies viens no četriem modeļiem.

Lietuvas ārstniecības iestādes par to jau informētas, tādēļ šīs preces netiks izmantotas kā respiratori, lai gan jau izdalītas slimnīcām.

Jau ziņots, ka Lietuva no Ķīnas pērk gandrīz 1,8 miljonus respiratoru un gandrīz 5,7 miljonus vienreiz lietojamo masku, kā arī 810 000 aizsargbriļļu, 1,8 miljonus vienreizējas lietošanas cepurīšu, tikpat daudz nesterilu vienreizējas lietošanas halātu, 1,05 miljonus sterilu vienreizējas lietošanas kombinezonu ar kapucēm, 15 miljonus vienreizējas lietošanas cimdu un 3,6 miljonus vienreizējas lietošanas bahilu.