Piecu valstu vadītāji aicina izveidot "globālu aliansi pret koronavīrusu"

"Šī vīrusa priekš mēs visi esam vienlīdzīgi un mums ir jāstrādā kopā, lai to uzvarētu," teikts otrdien "The Financial Times" publicētajā piecu valstu vadītāju kopīgajā rakstā. "Šī pandēmija nesaudzēs nevienu valsti, neatkarīgi no tā, cik attīstīta ir tās ekonomika un tehnoloģijas un cik lielas ir tās iespējas."

Starp konkrētiem pasākumiem, kurus līderi ierosina veikt cīņā ar koronavīrusu, ir vakcīnas izstrāde pret Covid-19 un tās taisnīga izdalīšana visā pasaulē.

"Vakcīnas un efektīvas ārstēšanas metodes pieejamībai visā pasaulē ir jākļūst par izcilu piemēru globālam sabiedriskajam panākumam," teikts rakstā.

"Tādas krīzes kā šī parāda cilvēku labākās un sliktākās puses," norāda līderi, uzsverot, ka viņu kā valstu vadītāju uzdevums ir stimulēt pirmās un pieklusināt otrās.