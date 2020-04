Kādam Itālijas ciematam vīruss meta līkumu, un vietējie nosauc dažādus iespējamos iemeslus

“The Guardian” vēstī, ka daži ciemata iedzīvotāji tic – viņus aizsargā “brīnumu ūdens”, kurš, kā liecina kāda leģenda, esot izārstējis no pneimonijas Napoleona Bonaparta karavīrus.

Ciemats atrodas aptuveni 20 kilometru attālumā no reģiona galvaspilsētas Turīnas, kur reģistrēti teju 4000 inficēšanās gadījumi, bet visā Pjemontas reģionā kopā ir vairāk nekā 8000 tūkstoši saslimušo, kas ir ceturtais visvairāk skartais reģions valstī. Tikmēr šim ciemam Covid-19 meta līkumu.

Ciematā mīt 720 iedzīvotāji, kuri var lepoties ar leģendāru aku – tika uzskatīts, ka šīs akas ūdens palīdzēja ārstēt Napoleona karaspēku 1800. gada jūnijā.

“Pastāv uzskats, ka Napoleona ģenerāļi bija slimi ar pneimoniju. Un pateicoties tīrajam gaisam, laukiem, kā arī šai akai, viņi tika izārstēti,” sacīja ciematiņa mērs Serdžio Gajotti. Viņš gan norāda, ka šobrīd no akas dzert nedrīkst, tās saturs tiek izmantots tikai un vienīgi vietējo lauku apūdeņošanai.

Zīmīgi, ka šajā ciematā ne tikai mīt daudz senioru, bet arī jaunu ģimeņu, kuru locekļi ar sabiedrisko transportu dodas uz darbu Turīnā, no kurienes viegli būtu varējuši pārvest mājās Covid-19 infekciju.

Gajotti uzskata, ka vēl viens iemesliem, kāpēc ciematam tā paveicās, varētu būt tīrais gaiss un veselīgais dzīvesveids, tomēr mērs arī atzīst, ka ir veicis iedzīvotāju apziņošanas pasākumus, kā arī visām ģimenēm izdalījis aizsargmaskas.

“Jau no paša sākuma es cilvēku pastkastēs ievietoju paziņojumus, uzskaitot drošības pasākumus, kurus būtu jāievēro, piemēram, regulāri jāmazgā rokas un jāizvairās no tieša kontakta. Ievietoju oficiālus paziņojumus arī mūsu mājaslapā. Mēs arī bijām pirmā pilsētiņa apgabalā, kas visām ģimenēm izplatīja aizsargmaskas, un aizvien to turpinām darīt,” viņš stāsta par pasākumiem, kurus īstenoja.

Tieši Vo apgabalā valsts ziemeļos 22. februārī nomira pirmais vīrusa upuris. Kad Vo Euganeo netālu no Venēcijas sākās epidēmija, visiem 3400 iedzīvotāju neatkarīgi no simptomiem veica koronavīrusa testus.

Analīzes bija pozitīvas trīs procentiem, uz katru inficēto ar simptomiem bija desmit vīrusa nēsātāju bez slimības pazīmēm. Viņus visus ievietoja stingrā izolācijā, tāpat arī tos, ar kuriem bijuši saskarsmē.

Pēc desmit dienām testus atkārtoja, un saslimušo skaits bija samazinājies par 90 procentiem. “Ja viņus neatklātu, infekcija turpinātu izplatīties,” intervijā britu laikrakstam Financial Times uzsver profesors Andrea Kresanti no Londonas Impērijas koledžas, kurš piedalījās eksperimentā.

Arī Pasaules Veselības organizācija aicinājusi visas valstis saviem iedzīvotājiem aktīvi veikt koronavīrusa analīzes, sekojot Dienvidkorejas un Taivānas piemēram.

“Testi bija ārkārtīgi svarīgi, tie izglāba daudzas dzīvības,” piebalso mērs Džuliano Martini. Tagad visā Veneto reģionā plānots ņemt pa 11 000 analīžu dienā.