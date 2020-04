Anonīmas zīmītes un izvairīšanās. Šokējoši mediķu stāsti par cilvēku necienīgo attieksmi

Lai arī valsts iedzīvotāji ik vakaru steidz aplaudēt šīs frontes cīnītājiem –, daudziem pat ir teikts, lai viņi dodas prom no mājām. Francijas premjerministrs Eduārs Filips svētdien nosodīja “skandalozos izteicienus”, kas tika vērsti pret dažiem veselības aprūpes darbiniekiem sociālajos tīklos.

Piemēram, kāda medmāsa no kādas nelielas pilsētiņas Francijas dienvidaustrumos savā pastkastē saņēma anonīmu zīmīti, kurā bija teikts, lai viņa iepērkas ārpus pilsētas un pārstāj iet ārā ar savu suni. “Esmu nikna. Mēs šobrīd ziedojam savas dzīves, lai palīdzētu citiem, bet pret mums izturas kā pret lepras slimniekiem,” franču medijiem anonīmi pauda mediķe, piebilstot: “Tas, kurš šo zīmīti rakstīja, noteikti neveic tik daudz piesardzības pasākumu, cik es.”

Medmāsas rokas esot sapostītas biežās mazgāšanas dēļ. “Cenšos neļaut tam mani apbēdināt, bet to ir vieglāk pateikt nekā izdarīt,” viņa saka.

Medmāsa šo vēstuli nodeva pilsētas mēram, viņš savukārt ziņoja likumsargiem, kuri uzsāka izmeklēšanu. “Lai arī šāda veida incidenti nav bieži, tas ir šokējoši,” sacīja Francijas medmāsu nacionālās padomes priekšsēdētājs Patriks Šamoredons.

Vēl kāds cits mediķis stāsta, ka ir ievērojis kaimiņu piesardzību un aizdomīgumu. “Viņi man vaicā, vai es esmu nonācis kontaktā ar kādu Covid-19 slimnieku, esmu testēts vai nē, vai esmu vienkārši noguris,” stāsta mediķis.

Kāda medmāsa no Parīzes atklāj, ka viņas pacienti ir atcēluši mājas vizītes un viņas ģimene mēģina pierunāt pārtraukt strādāt. “Cilvēki izvairās, redzot mani nākam – viņi turas nevis viena, bet četru metru attālumā no manis,” stāsta medmāsa.

Turklāt medmāsas, kuras dodas pie pacientiem no mājām, piedzīvo zagļu uzbrukumus, jo ļaundari tādā veidā cer tikt pie aizsargmaskām vai roku dezinfekcijas līdzekļiem. Piemēram, kādas rietumu piekrastes pilsētas medmāsas prakse pagājušajā nedēļā tika apzagta. Mediķe palika bez nupat saņemtajām 30 aizsargmaskām. “Es biju ļoti dusmīga un arī nobijusies, jo tas šķita tik nereālistiski,” viņa skaidro.

“Kopš tā brīža es noņemu savu medmāsas identifikācijas zīmīti un neko neatstāju mašīnā – tagad tā ir kļuvusi par rutīnu, gluži kā maskas uzvilkšana un roku mazgāšana, lai sargātu savus pacientus,” viņa stāsta.

Līdzīgu uzbrukumu piedzīvoja arī medmāsa no Marseļas – viņas automašīnu aplaupīja, piesavinoties medmāsas identifikācijas zīmi, kā arī maskas un citus aizsarglīdzekļus. “Tas beigsies ar to, ka mums sāks uzbrukt,” viņa raizējas, piebilstot, ka daži pacienti pat pieprasa, lai viņiem atnes pārtiku, jo nevēlas, lai to darītu ģimenes locekļi, kurus pacienti šādā veidā grib pasargāt no inficēšanās riska.

“Ir tāda sajūta, ka cilvēkiem trūkst cieņas, tāpēc es pat vakaros vairs neeju ārā, lai klausītos aplausus,” sirdi plosoši savu stāstu noslēdz māsiņa.