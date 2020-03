"Ukrainas pilsoņi, kuri atgriezās mājās, atsakās no karantīnas un mēģina izkļūt no lidostas. Tikko ieradās policija un Nacionālā gvarde, bet tas nepalīdz," savā "Facebook" profilā raksta žurnālists Vitālijs Glagola.



Viņš atzīmē, ka atlidojušie pilsoņi tikuši evakuēti no Vjetnamas, un viņiem izolācijā bija jāpavada 14 dienas. Tika pieņemts, ka tas notiks viesnīcās, ar kurām vietējās varasiestādes noslēdza attiecīgus līgumus. Bija iespējami varianti tur uzturēties gan uz valsts, gan pašu rēķina, samaksājot 169-339 eiro par divām nedēļām.

No Vjetnamas atbraukušie ukrainas pilsoņi ar varu izlauzās no lidostas un ignorēja noteikto karantīnu. (Foto: Ekrānuzņēmums)

Aculiecinieku uzņemtajā video var redzēt tūristus, kuri laužas ārā no Borispoles starptautiskās lidostas Kijevā. Cilvēki ar varu lauž durvis un grūsta lidostas drošības darbiniekus, saucot viņus par fašistiem.



Ukrainas mediji ziņo, ka atbraukušajiem bija dots rīkojums divas nedēļas par savu naudu uzturēties viesnīcā karantīnā.

Taču viņi lidostā aizbēga no amatpersonām aizsargtērpos un izklīda. Viņu atrašanās vieta pašreiz nav zināma.



Pēdējās nedēļās Ukrainā atgriezušies desmitiem tūkstošiem cilvēku no Covid-19 smagāk skartajām valstīm, tostarp Spānijas un Itālijas.



Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis ir paziņojis, ka visiem cilvēkiem, kas atgriežas no ārvalstīm, ir obligāti jāievēro divu nedēļu karantīna.



Saskaņā ar oficiālajiem datiem Ukrainā ar jauno koronavīrusu inficējušies 475 cilvēki, no kuriem desmit miruši.