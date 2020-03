Daži uzmundrinoši un brīnumaini stāsti par cilvēkiem, kuri uzveica Covid-19

ASV prese vēstī par 90 gadus veco Ženēvu Vudu, kura jau bija atvadījusies no savas ģimenes, un bija droša, ka drīz mirs. Sieviete pēc inficēšanās ar vīrusu nonāca intensīvās terapijas nodaļā, kur ārsti cīnījās par viņas dzīvību, tomēr ģimenei mediķi norādīja, ka jau ir izdarījuši visu iespējamo, tāpēc būtu jāsāk gatavoties ļaunākajam.

“Vai man šķita, ka miršu? Jā, tā man šķita! Un ziniet ko? Es biju gatava mirt,” medijiem stāstīja atveseļojusies Vuda, kuras ģimene viņai uz slimnīcu aiznesa sievietes iecienīto kartupeļu zupu, cerot, ka viņa vismaz kaut ko beidzot ieēdīs. Galu galā notika brīnums un Vuda atveseļojās.

Tikmēr Itālijā, kur šobrīd reģistrēts lielākais Covid-19 dēļ mirušo cilvēku skaits, priecājas par kādu 101 gadu vecu kungu, kuram izdevās atveseļoties.

Gadsimtu un vienu gadu vecais Rimini iedzīvotājs slimnīcā nonāca pirms nedēļas, kur apstiprinājās, ka viņš inficējies ar Covid-19. Neraugoties uz cienījamo vecumu, vīrietis sāka uzrādīt atveseļošanās pazīmes. Rimini vicemēre Glorija Risi medijiem pastāstīja, ka par vīrieša atveseļošanos esot runājusi visa slimnīca. Amatpersona saka: “Šis gadījums visiem radīja cerību par nākotni, redzot, ka vairāk nekā 100 gadus vecs cilvēks var atveseļoties.”

“Katru dienu mēs dzirdam skumjus stāstus, kas rāda, ka vīruss ir īpaši nesaudzīgs pret vecākiem cilvēkiem. Bet viņš izdzīvoja. Misters P. izdzīvoja. Ģimene viņu trešdien aizveda mājās, parādot citiem, ka pat 101 gada vecumā tava nākotne vēl nav norakstīta,” viņa sacīja.

Arī Ķīnā iepriekš tika ziņots par 100 gadus vecu vīrieti, kurš uzveica Covid-19. Zīmīgi, ka vīrietis sirgst ar vairākām citām hroniskām slimībām – viņam ir sirds mazspēja, hipertensija un Alcheimera slimība. Neraugoties uz to, vīrietim Uhaņas provincē Ķīnā marta pirmajā pusē izdevās atveseļoties no bīstamās slimības.

Aģentūra AFP pagājušajā nedēļā ziņoja arī par kādu 103 gadus vecu irānieti, kura atveseļojās un tika izrakstīta no slimnīcas, pierādot, ka apbrīnojami cienījams vecums ne vienmēr ir šķērslis vīrusa uzveikšanai.

Tomēr daudzu valstu amatpersonas, politiķi un mediķi atgādina, ka pasargāt viens otru un jo īpaši - savus senioris - no inficēšanās mēs varam tad, ja rūpīgi darām to, ko mums saka, proti, sociāli distancējamies, neejam ārā, ja izjūtam pat it kā parastas saaukstēšanās simptomus, mazgājam un dezinficējam rokas.

