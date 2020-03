Spāņu gripas pēdējais izdzīvojušais saka pasaulei: “Esiet uzmanīgi!”

Kad savu dzīvību pļauju uzsāka spāņu gripa, Hosē bija vien četrus gadus vecs. Viņš kopā ar ģimeni dzīvoja mazā zvejnieku ciematiņā Spānijas ziemeļos, vēsta “The Guardian”. Šobrīd tiek uzskatīts, ka viņš ir pēdējais cilvēks Spānijā, kurš izdzīvoja pandēmiju, kas tiek saukta par nāvējošāko pasaules vēsturē. Aplēses liecina, ka toreiz visā pasaulē gāja bojā līdz pat 100 miljoniem cilvēku. Izdzīvojušais Hosē pasaulei saka: “Esiet uzmanīgi. Es nevēlos pieredzēt vēstures atkārtošanos. Tas [spāņu gripa] paņēma tik daudz dzīvību.”

Hosē ciematiņā mita 2000 cilvēki, no kuriem nomira ceturtā daļa. Viņš atceras, kā pa savu logu vēroja nebeidzamu bērinieku straumi, kas bija ceļā uz kapsētu.

1918. gada rudenī arī viņš inficējās ar spāņu gripu – vienīgais no ģimenes septiņiem bērniem. “Aizvien nespēju saprast, kā tas nākas, ka esmu šeit. Es knapi varēju paiet,” smagos slimības simptomus atceras Hosē, kuram toreiz ārsti nozīmēja elpot vārīta eikalipta un jūraszāļu tvaikus.

Šobrīd Hosē ar lielu satraukumu vēro jaunā koronavīrusa uzliesmojuma sekas, kas ļoti sāpīgas ir viņa dzimtenē Spānijā. Viņa meita izdevumam “El Mundo” sacījusi: “Tā kā viņš šo visu reiz ir izdzīvojis, viņam šobrīd ir īpaši grūti. Viņš baiļojas, ka kaut kas līdzīgs var atkārtoties, lai gan šobrīd ir pavisam citi laiki.”

Hosē gan nav vienīgais pagājušā gadsimta pandēmijas izdzīvojušais. Aiz Atlantijas okeāna dzīvs ir arī 107 gadus vecais Džo Ņūmens. Viņš saka: “Dzirdu, ka ir cilvēki, kuri saka – tas viss beigsies un pāries. Un tā arī ir. Bet jautājums ir – par kādu cenu?”

Ņūmens aicina cilvēkus atbalstīt vienam otru. “Man ir jābūt tavam balstam. Tev ir jābūt manējam. Tā tas ir noticis visās krīzēs, kuras esam piedzīvojoši. Kad mēs atskatāmies atpakaļ, saprotam, tieši atbalsts mums palīdzējis iziet tam cauri,” viņš saka.

Spāņu gripa bija gripas paveids, kas no 1918. līdz 1920. gadam izraisīja pandēmiju pasaulē, inficējot aptuveni 550 miljonus cilvēku jeb teju 30% pasaules iedzīvotāju, no kuriem nomira 50—100 miljoni. Šī gripa galvenokārt skāra veselīgus cilvēkus vecumā no 20 līdz 40 gadiem.

