Igaunijā inficēto skaits pārsniedz pustūkstoti; 6 pacienti ir kritiskā stāvoklī

Salīdzinot ar trešdien publiskotajiem datiem, apstiprināto inficēšanās gadījumu skaits palielinājies par 134. Tik lielu pieaugumu speciālisti skaidro ar to, ka no ceturtdienas tiek izmantota jauna datu apkopošanas metodika, tāpēc ceturtdien publiskotajos datos par pieaugumu iekļauti vairāk nekā vienas diennakts analīžu rezultāti, kā arī ar to, ka palielinājies valstī veikto analīžu skaits - tagad diennaktī Igaunijā tiek veikts apmēram 1000 analīžu.

No visiem saslimušajiem 29 ārstējās slimnīcā. No viņiem intensīvā terapija nepieciešama septiņiem pacientiem, un no šiem pacientiem seši ir kritiskā stāvoklī.

Pavisam Igaunijā veiktas 7090 analīzes, lai noteiktu inficēšanos ar jauno koronavīrusu.

Jau ziņots, ka Igaunijā trešdien tika reģistrēts pirmais nāves gadījums ar jaunā koronavīrusa izraisīto slimību Covid-19.