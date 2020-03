Igaunijā ar jauno koronavīrusu inficējušos skaits sasniedzis 404

No tiem, kuriem koronavīruss diagnosticēts otrdien, 11 dzīvo Tartu apriņķī, astoņi - Harju apriņķī, kas ietver galvaspilsētu Tallinu, astoņi - Veru apriņķī, divi - Austrumviru apriņķī, divi - Pērnavas apriņķī, divi - Sāres apriņķī, viens - Rietumviru apriņķī un viens - Pelvas apriņķī.

No visiem saslimušajiem 28 ārstējās slimnīcā. No viņiem intensīvā terapija nepieciešama septiņiem pacientiem, un no šiem pacientiem pieci ir kritiskā stāvoklī.

Pavisam Igaunijā veiktas 4809 pārbaudes, lai noteiktu inficēšanos ar jauno koronavīrusu.

Igaunijā nav reģistrēts neviens nāves gadījums ar jaunā koronavīrusa izraisīto slimību Covid-19.