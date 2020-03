Minhenes dome dāmām naktīs uzsauc taksometru

Katra dāma vecumā no 16 gadiem var saņemt piecus eiro vērtu kuponu taksometra apmaksai laikā no pulksten 22 līdz sešiem no rīta.

Kuponus izsniedz Rātsnama informācijas centrā un iedzīvotāju apkalpošanas centros "Bürgerbüro", turklāt tos var saņemt ne tikai vietējās iedzīvotājas, bet arī tūristes.

Vienā reizē var dabūt trīs kuponus, taču brauciena apmaksai var izmantot tikai vienu. Šim mērķim Minhene kopumā grasās atvēlēt vienu miljonu eiro.

Ja ideja būs efektīva, nākotnē plānots kuponus aizstāt ar viedtālruņa lietotni.