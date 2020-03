Kremļa preses pārstāvis Dmitrijs Peskovs šodien pavēstīja, ka Putins, kurš iepriekš noliedza, ka mēģinās panākt likuma grozījumus, lai paliktu pie varas arī pēc pašreizējā prezidenta pilnvaru termiņa beigām 2024.gadā, ir mainījis savas domas vairāku faktoru kopsummas dēļ, tostarp jaunā koronavīrusa izplatības, iespējamās globālās recesijas un reģionālo konfliktu dēļ.

"Situācija pasaulē ir kļuvusi mazāk stabila," žurnālistiem norādīja Peskovs.

Viņš sacīja, ka koronavīrusa izraisītā slimība Covid-19 jau ir atstājusi diezgan nopietnas sekas uz globālo ekonomiku un nākotnē šī ietekme var kļūt vēl lielāka.

Peskovs arī kritizēja Rietumu sankcijas pret Krieviju, apgalvojot, ka tās ir pretrunā ar starptautiskajām tiesībām.

67 gadus vecais Putins, kurš prezidenta un premjerministra amatos atradies pie varas Krievijā divas desmitgades, janvārī ierosināja plašas konstitucionālās reformas, bet tobrīd noliedza, ka to mērķis ir nodrošināt viņam iespēju palikt pie varas pēc 2024.gada.

Taču otrdien Valentīna Tereškova, viena no parlamenta deputātēm, kas pārstāv valdošo partiju, ierosināja konstitūcijas grozījumu, kas paredz dzēst līdzšinējos Putina pilnvaru termiņus un sākt to uzskaiti no jauna.

Trešdien Krievijas parlamenta apakšpalāta - Valsts dome - trešajā un galīgajā lasījumā apstiprināja šo un citus konstitūcijas grozījumus. Tikai dažas stundas vēlāk likumprojektu atbalstīja arī augšpalāta - Federācijas padome.

Valsts domes spīkers Vjačeslavs Volodins šodien sacīja, ka Krievijai būtu jāaizsargā Putins.

"Mūsu spēks nav nedz nafta, nedz gāze. Kā redzat, gan naftas, gan gāzes cenas var kristies. Mūsu spēks ir Putins un mums viņš ir jāaizsargā," sacīja Volodins.