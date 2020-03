Volstrītas indekss "Dow Jones Industrial Average" dienas gaitā saruka par 5,9% līdz 23 553,22 punktiem. Šis indekss tagad ir krities par vairāk nekā 20% salīdzinājumā ar tā nesen sasniegto maksimumu, un šādam kritumam bieži seko ekonomikas recesija.

Jaunā koronavīrusa izplatīšanās ir smagi skārusi pasaules ekonomiku. Bažas par to ir radījušas traucējumus rūpniecībā, pamudinājušas slēgt uzņēmumus un iestādes un atcelt svarīgus pasākumus, un likušas cilvēkiem palikt mājās.

ASV Baltais nams un Kongress vēl nav panākuši vienošanos par atbalstu ekonomikai koronavīrusa krīzes apstākļos, jo prezidenta Donalda Trampa ierosinājums samazināt nodokļus strādājošajiem neguva plašu atbalstu Kongresā.

ASV finanšu ministrs Stīvens Mnučins trešdien sacija, ka ASV administrācija cerējusi pagarināt termiņus nodokļu maksājumiem, segt slimības atvaļinājuma izmaksas darbiniekiem, kas spiesti palikt mājās, un sniegt kredītu garantijas tādiem koronavīrusa krīzes skartiem uzņēmumiem kā aviosabiedrības.

"Mēs fokusējamies ne tikai uz veselības jautājumiem, bet arī uz ekonomikas jautājumiem," sacīja Mnučins.

Kritumu piedzīvoja arī vadošie akciju tirgi Āzijā un Eiropā, tai skaitā Londonas birža, lai gan Lielbritānijas centrālā banka - Anglijas Banka - trešdien pieņēma lēmumu samazināt bāzes procentu likmi un paziņoja par jaunu finansējuma plānu mazajiem uzņēmumiem, reaģējot uz situācijas attīstību saistībā ar jaunā koronavīrusa izplatību.

Lielbritānijas finanšu ministrs Riši Sunaks paziņoja parlamentam, ka Covid-19 "būs ievērojama ietekme uz Lielbritānijas ekonomiku, bet [šai ietekmei] būs pagaidu raksturs". Viņš brīdināja, ka ir iespējami īstermiņa traucējumi ekonomikā, jo līdz 20% no Lielbritānijas darbspējīgajiem iedzīvotājiem var saslimt ar Covid-19.

Firmas "IHS Markit" ekonomisti trešdien sacīja, ka globālās ekonomikas izaugsme šogad var palēnināties līdz 1,7%, kas ir mazāk par tās pagājušajā mēnesī prognozētajiem 2,5%.

"IHS Markit" brīdināja, ka koronavīrusa uzliesmojums var novest Eiropas ekonomiku līdz recesijai un samazināt ASV ekonomikas izaugsmi līdz 1,8%.

"Covid-19 epidēmijas globālā izplatīšanās ir vislielākais risks, ar kuru saskaras pasaules ekonomika 2020.gada sākumā," paziņoja "IHS Markit".

Akciju tirgus šonedēļ ietekmēja arī naftas cenu kritums, Saūda Arābijai uzsākot naftas cenu karu ar Krieviju. Šim karam saasinoties, Apvienoto Arābu Emirātu (AAE) valsts naftas kompānija "Abu Dhabi National Oil Company" (ADNOC) trešdien paziņoja, ka ir gatava palielināt naftas piegādes par aptuveni vienu miljonu barelu dienā.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" trešdien kritās par 5,9% līdz 23 553,22 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" saruka par 4,9% līdz 2741,38 punktiem, bet indekss "Nasdaq Composite" samazinājās par 4,7% līdz 7952,05 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 trešdien kritās par 1,4% līdz 5876,52 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX 30 saruka par 0,4% līdz 10 438,68 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 samazinājās par 0,6% līdz 4610,25 punktiem.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena trešdien kritās par 4,0% līdz 32,98 ASV dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā saruka par 3,8% līdz 35,79 dolāriem par barelu.

Eiro vērtība pret ASV dolāru trešdien kritās no 1,1281 līdz 1,1276 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru saruka no 1,2911 līdz 1,2825 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu samazinājās no 105,64 līdz 104,54 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu pieauga no 87,37 līdz 87,91 pensam par eiro.