Asteroīdu novēro NASA automatizētā izsekošanas sistēma, kas izvietota Tuvo Zemes objektu pētījumu centrā Kalifornijā, vēsta "express.co.uk".



Asteroīdam dots oficiāls nosaukums 52768 (1998 OR2) un tā apkārtmērs sasniedz 4,1 kilometru.



Tik liels objekts potenciāli var iznīcināt cilvēci, ja tas sadursies ar mūsu planētu.

NASA aprēķini liecina, ka asteroīda 1998 OR2 apkārtmērs sasniedz 1,5 kilometrus līdz 4,1 kilometru diametrā. (Foto: Ekrānuzņēmums)

NASA lēš, ka tas Zemes virzienā lido ar 8,7 kilometru sekundē lielu ātrumu (31 320 kilometri stundā).



Ar šādu ātrumu asteroīds Zemei pietuvosies 29. aprīlī un nonāks ļoti tuvu mūsu planētai.



Bezpeļņas organizācija "The Planetary Society" vēsta, ka asteroīds, kas lielāks par 1 kilometru, ir pietiekami liels, lai izraisītu globālu iznīcību.



Astronomi vērtē, ka šādi objekti reizi 100 gados var trāpīt Zemei, un tas var notikt ar iespējamību 1: 50 000.

Astronomi objektu klasificējuši kā "potenciāli bīstamu". (Foto: Ekrānuzņēmums)

"The Planetary Society" skaidro to ietekmi: “Krāteris, kura garums ir 10 kilometri vai lielāks izraisa pasaules mēroga postījumus ar iespējamu civilizācijas iznīcību.”



Doktors Brūss Bets no starptautiskās astronomu grupas saka: "Mazi asteroīdi – dažu metru lielumā – krīt ik pa laikam un sadeg atmosfērā, nodarot nelielus postījumus."



Čeļabinskas izmēra asteroīds – apmēram 20 metrus liels, kas nokrita 2013. gadā, radīja trieciena viļņus, kas saplēsa logu rūtis un cilvēkiem nodaradīja nelielus ievainojumus.

Kosmosa ķermeņi, kas ir lielāki par 1 kilometru var radīt pasaules mēroga postījumus. (Foto: Ekrānuzņēmums)

Tunguskas izmēra asteroīds - apmēram 40 metru lielumā, kas 1908. gadā nokrita Sibīrijā, var pilnībā iznīcināt pilsētu vai radīt cunami.



Lielāki asteroīdi, kas krīt retāk, varētu radīt reģionālus postījumus, bet vēl maķenīt lielāki var izraisīt globālu katastrofu.



Bažas par kosmiskā ķermeņa tuvošanos un tā destruktīvo ietekmi bija arī 2018. gadā, to aprakstīja ASV Nacionālā zinātnes un Tehnoloģiju padome.



Zemes tuvumā esošu objektu sagatavošanas stratēģijā minēts – "Objekti, kas ir lielāki par 1 kilometru var radīt pasaules mēroga postījumus."

Asteroīds, kas, domājams, iznīcināja dinozaurus, bija aptuveni 10 kilometru lielumā. (Foto: Ekrānuzņēmums)

"Tie var izraisīt zemestrīces, cunami un citas sekas, kas sniedzas tālu ārpus tiešās ietekmes zonas."



Salīdzinājumam var minēt, ka asteroīds, kas, domājams, iznīcināja dinozaurus, bija aptuveni 10 kilometru lielumā.



NASA aprēķini liecina, ka asteroīda 1998 OR2 apkārtmērs sasniedz 1,5 kilometrus līdz 4,1 kilometru diametru.



Kosmosa ķermenis tika pamanīts riņķojot ap Sauli 1987. gadā, un NASA apstiprināja tā orbītu 1987. gada 30. jūnijā.

Astronomi objektu klasificējuši kā "potenciāli bīstamu".

Cik tuvu asteroīds Zemei pietuvosies

Tuvākais attālums, kādā kosmosa objekts pietuvosies mūsu planētai, ir aptuveni 0,04205 astronomiskās vienības. Viena astronomiskā vienība ir vidējais attālums no mūsu planētas līdz Saulei, kas ir apmēram 149,6 miljoni kilometru.



Asteroīds OR2 29. aprīlī krasi samazinās šo attālumi līdz 6,29 miljoniem kilometru, kas ekspertiem liek bažīties.



Citiem vārdiem sakot, sagaidāms, ka kosmosa ķermenis mums garām palidos tādā attālumā, kas 16,36 reizes pārsniedz distanci no Zemes līdz Mēnesim.

Doktors Bets stāsta: "Šobrīd ir zināmi daži asteroīdi, kuri ar zemu iespējamību tuvāko desmit vai simts gadu laikā var ietriekties Zemē."



"Piemēram, viena no visaugstākajām varbūtībām pašlaik ir asteroīds aptuveni 37 metru diametrā, kam dots nosaukums 2000 SG344. Tas 2071. gadā var izraisīti sadursmi ar Zemi un iespējamība tiek vērtētā kā 1:1100.