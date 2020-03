Honkongas varasiestādes paziņo, ka suņi un kaķi nevar nodot "Covid-19" cilvēkiem

Departaments pie šāda secinājuma nonācis pēc tam, kad sunim karantīnā "Covid-19" tests uzrādīja vāju pozitīvu rezultātu 27.februārī, 28.februārī un 2.martā. Paraugi testam tika ņemti no suņa mutes un deguna.

Departamenta pārstāvis informēja medijus, ka "pašlaik nav pierādījumu, ka mājdzīvnieki varētu būt "Covid-19" infekcijas avots".

Zinātnieki uzskata, ka vīruss "SARS-CoV-2", kas izraisa slimību "Covid-19", izcēlās no sikspārņiem, kas to nodeva tālāk citām sugām, iespējams, nelieliem savvaļas zīdītājiem, kas savukārt nodeva to cilvēkiem.

Tomēr eksperti no Honkongas universitātes Sabiedrības veselības skolas, Honkongas pilsētas universitātes Veterinārās medicīnas un bioloģijas zinātņu koledžas un Pasaules Dzīvnieku veselības organizācijas (OIE) secinājuši, ka sunim ir zema līmeņa infekcija un šajā gadījumā, visticamāk, "Covid-19" nodots no cilvēka dzīvniekam.

Šis suns un vēl viens cits suns, kas arī atrodas karantīnā un kam tests bijis negatīvs, pirms izlaišanas no karantīnas tiks vēlreiz pārbaudīti.

Departaments rekomendējis ievietot karantīnā visus mājdzīvniekus, kas atradušies mājsaimniecībās, kurās kādam cilvēkam konstatēta saslimšana ar "Covid-19".

Saimniekiem ieteikts rūpēties par higiēnu, mazgāt rokas pirms un pēc pieskaršanās dzīvniekiem un to pārtikai un nebučot savus mīluļus. Cilvēkiem, kuri inficējušies ar "Covid-19", ieteikts izvairīties no kontaktēšanās ar dzīvniekiem.

Gadījumā, ja mājdzīvnieku veselībā novērotas pārmaiņas, departaments ieteicis saimniekiem sazināties ar veterinārārstu, bet nekādā gadījumā nepamest savus mīluļus.