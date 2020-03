Mongolijas prezidents un ārlietu ministrs ievietoti koronavīrusa karantīnā. Prezidents dzimšanas dienu svinēs slimnīcas palātā

Mongolijas valsts augstākās amatpersonas karantīnā ievietotas piektdienas, 27. februāra, vēlā vakarā uzreiz pēc viņu lidmašīnas nolaišanās galvaspilsētas Ulanbatoras Čingishana starptautiskajā lidostā. Tur no Pekinas ielidojušajiem veica medicīniskās analīzes un prezidentu aizsūtīja uz Ulanbatoras slimnīcu, bet viņu pavadošās personas uz rehabilitācijas sanatoriju veselības novērošanai. Pēc vietējiem noteikumiem visi Mongolijas pilsoņi, kuri atgriežas no koronavīrusa skartajām zemēm, tiek ievietoti 14 dienu karantīnā. Mongolijas prezidenta svīta nav vienīgā, kura nonākusi šādā izolācijā. Nupat uz karantīnu tika aizsūtītas arī sešas mongoļu modeles, kuras mājās atgriezās no piedalīšanās Milānas modes nedēļā Itālijā, vēsta Mongolijas ziņu portāls Mongolnow.com.

Jāteic, ka līdz šim Ķīnas lielajai kaimiņvalstij ir veiksmīgi izdevies izvairīties no koronavīrusa epidēmijas. Līdz pagājušās nedēļas beigām šajā vairāk nekā trīs miljonus cilvēku apdzīvotajā valstī nebija reģistrēts neviens inficēšanās gadījums ar “Covid-19”.

Pagājušās nedēļas beigās Mongolijas prezidents Batulga bija pirmais ārvalsts līderis, kurš Ķīnu apmeklēja oficiālā vizītē pēc koronavīrusa uzliesmojuma. Viņš kā kaimiņvalsts līderis vēlējās izteikt atbalstu Ķīnas tautai un vadībai šai grūtajā laikā, un tikās ne tikai ar Ķīnas Tautas Republikas vadītāju Sji Dzjiņpinu, bet arī kā solidaritātes un draudzības apliecinājumu ķīniešiem pēc vietējām tradīcijām uzdāvināja mongoļu tautas cieņas apliecinājumu – 30 000 aunu.

Mongolijas prezidents Hatmaagijns Batulga 57. dzimšanas dienā nesaņems ciešus un draudzīgus rokasspiedienus, jo viņš ievietots divu nedēļu karantīnā valsts galvaspilsētas Ulanbatoras klīnikā. (Foto: TASS/Sipa USA/Scanpix)

Jāteic, ka Mongolijas prezidents Batulga, kuram nu savu 57. dzimšanas dienu 3. martā nāksies svinēt vienatnē Ulanbatoras slimnīcas palātā, ir visai neordinārs valsts vadītājs, par kuru Rietumu pasaulē daudz nav zināms. Viņš ir mākslinieks un cīņas sporta meistars, viens no pasaulē bagātākajiem mongoļiem. 1982. gadā viņš beidza mākslas vidusskolu un biznesu uzsāka ar savu zīmēto gleznu pārdošanu ārvalstu tūristiem. Pēc komunistiskā bloka sagrūšanas viņš sāka nodarboties ar biznesu, vispirms atklājot “sociālistiskā dzīves stila nicināto” džinsu ražotni, pamazām attīstot savu uzņēmējdarbību, kļūstot par vienu no bagātākajiem cilvēkiem valstī. Viņš par saviem līdzekļiem uzstādījis slaveno 40 metrus augsto mongoļu leģendārā imperatora Čingishana jātnieka statuju. Tāpat Batulga 1983. gadā izcīnīja pasaules čempiona titulu sambo (Mongolijas prezidenta tēvs ilgus gadus ieņēma Mongolijas džudo izlases galvenā trenera amatu).