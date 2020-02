Grozījumos, ko iesnieguši Lietuvas veselības ministrs Aurēlijs Verīga, Seima Veselības lietu komitejas priekšsēdētāja Asta Kubiļiene un deputāte Vida Ačiene, aicināts paredzēt, ka persona, kas, izmantojot psiholoģisku vardarbību, piespiedusi sievieti izdarīt abortu, sodāma ar brīvības ierobežošanu vai brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem.

Pašreizējā Lietuvas kriminālkodeksa redakcijā šāda kriminālatbildība paredzēta gadījumos, ja sieviete piespiesta izdarīt nelikumīgu abortu, bet grozījumu projekta autori aicina svītrot vārdu "nelikumīgu".

Viņi atsaucas uz pētījumu, kas atklāj, ka 58% no sievietēm, kas izdarījušas abortu, tā rīkojušās, lai apmierinātu citu personu intereses, 73% sieviešu atzīst, ka jutušas spiedienu izšķirties par tādu soli, un 28% abortu izdarījušas aiz bailēm citādi zaudēt savu partneri.

"Lietuvas medijos aprakstīts ne viens vien gadījums, kad sievietes pieredzējušas psiholoģisku spiedienu. Šādas varmācības mērķis ir piespiest sievieti abortēt savu nedzimušo bērnu, un to var kvalificēt kā sava veida vardarbību ģimenē, jo visbiežāk aprakstīts, ka šādā ceļā atteikties no sava nedzimušā bērna viņai pieprasa partneris vai citi viņas tuvākās vides cilvēki, no kuriem viņa ir atkarīga," uzsver iniciatīvas autori, norādot, ka pašreizējā situācija atstāj ilglaicīgas negatīvas sekas gan konkrētu sieviešu, gan visas sabiedrības dzīvē.

Seima opozīcijā esošās Liberāļu kustības frakcijas līdere Viktorija Čmilīte-Nīlsena šo ierosinājumu nosaukusi par "vēl vienu soli policejiskas valsts virzienā", savukārt Kubiļiene uzsvērusi, ka grozījumu projektā "runāts nevis par abortu aizliegšanu, bet par sievietes tiesībām, par to, ka viņa nedrīkstētu pieredzēt nekādu vardarbību - nedz fizisku, nedz psiholoģisku".

2013.gadā Lietuvas Seimā tika reģistrēts likumprojekts par dzīvības aizsardzību tās prenatālajā fāzē, kas paredzēja ar retiem izņēmumiem aizliegt abortus. Seims sāka to izskatīt, bet šī iniciatīva vēl aizvien nav atgriezusies plenārsēžu zālē.

Veselības ministrs Aurēlijs Verīga iepriekš izteicies, ka neatbalsta ideju par abortu aizliegšanu ar likumu, bet uzskata, ka jāmeklē citas iespējas, kā palīdzēt krīzes situācijā nonākušām sievietēm.