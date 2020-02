Francijas veselības ministrs apstiprina, ka mirušais cilvēks bijusi tūriste no Ķīnas.

BBC ziņo, ka mirusī ir 80 gadu veca sieviete, kura ieradusies no Hubei provinces Ķīnā, kur konstatēts slimības uzliesmojums. Francijā tūriste ieradās 16. janvārī, bet 25. janvārī tika ievietota slimnīcas karantīnā.

Attēlā - karantīnas zona Dienvidfrancijā, kur uzturas no Ķīnas repatriētie Francijas pilsoņi. (Foto: EPA/Scanpix)

Iepriekš ārpus Ķīnas robežām bijis zināms par trim nāves gadījumiem no koronavīrusa - Honkongā, Filipīnās un Japanā. Līdz šim no šā vīrusa ir miruši vairāk nekā 1500 cilvēku, galvenokārt Hubei reģionā, kur arī sācies vīrusa uzliesmojums. Eiropā pavisam konstatēti 38 inficēšanās gadījumi, 14 no tiem - Vācijā.

