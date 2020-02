Viņš izvilka no degošas mājas mazo māsiņu un atgriezās pēc suņa. Viņam ir tikai 5 gadi

Noa Vuds tiek saukts par goda glābēju un saņems retu apbalvojumu par savu varonīgo rīcību. Noa ir viens no astoņiem ģimenes locekļiem, kas gulēja, kad viņu mājā izcēlās ugunsgrēks.

Zēns istabā atradās kopā ar divus gadus veco māsiņu. Viņš izlēca no gultas, paķēra māsiņu un tika laukā no mājas pa vienīgo tobrīd pieejamo izeju – atvērtu logu. Tomēr Noa neapstājās – viņš devās atpakaļ mājā, lai izglābtu ģimenes suni un izvilktu to drošībā.

Tad zēns aizskrēja pie onkuļa uz māju kaimiņos pēc palīdzības. Kopā viņi uzcēla kājās pārējos ģimenes locekļus. “Mēs esam redzējuši arī iepriekš, ka bērni brīdina savu ģimeni, bet piecus gadus vecs zēns izdarīja ko tādu…tas ir visai neierasti,” sacījis vietējā ugunsdzēsēju depo vadītājs Dveins Džamisons.

Ugunsgrēks esot izcēlies no pārlādētas elektriskās ierīces Noa guļamistabā. Pēc ierašanās ugunsdzēsēji palīdzējuši aprūpēt ģimeni, kas ugunsgrēkā bija guvuši dzīvību neapdraudošas traumas.