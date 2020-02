Vai tēma par ko jokot? Aizsargtērpos ģērbti jaunieši izraisa paniku Ņujorkas metro

Video, kas uzņemts janvāra beigās, redzamie jokdari ir 17 gadus vecais Deivids Floress un 19 gadus vecais Moriss Kordvels. Abi puiši baltos aizsargtērpos iekāpuši metro un apsēdušies, rokās turot caurspīdīgu kasti, kas marķēta ar brīdinājuma zīmēm.

Video dzirdams, kā puiši pārējiem pasažieriem saka, ka kastē esošais šķidrums ir koronavīruss, tomēr pārējiem nevajadzētu uztraukties. Tad kādā brīdī puiši pieceļas, un kaste izslīd viņiem no rokām, oranžajam šķidrumam iztekot uz grīdas.

Foto: Ekrānuzņēmums

Šajā brīdī daļa pasažieru bailēs metas bēgt, kamēr citi, saprotot, ka puiši pajokoši, smejas. Viens no video autoriem vietnei "Insider" pastāstījis, ka kāda sieviete ar bērnu, kura sēdējusi viņam blakus, smējusies jau kopš brīža, kad abi iekāpuši metro, tomēr daļu cilvēku viņiem nācies nomierināt, pastāstot, ka viņi tikuši izjokoti.

Ir maz ticams, ka koronavīruss šādā veidā varētu tikt pārvietots, bet jokdariem paveicies, ka apkārtējiem viņu izdarības šķitušas smieklīgas, ņemot vērā to, ka vīruss līdz šim paņēmis jau vairāk nekā 1100 cilvēku dzīvības.

Jauns.lv jau ziņoja par gadījumu Maskavā, Krievijā, kur trīs jaunieši izspēlēja "koronavīrusa uzbrukumu" vienā no metro vagoniem. Viens no filmēšanā iesaistītajiem ticis aizturēts. Aizdomās turamais pats filmēja video, kurā viņa draugs pakrīt un attēlo krampjus, kamēr citi līdzdalībnieki paziņo, ka viņam ir koronavīruss un aicina pamest metro, ko panikas pārņemtie cilvēki arī dara. Tas viss laikā, kad televīzijā un radio izskan ziņas par epidēmiju un koronavīrusa straujo izplatīšanos. Jaunietis pēc tam video ievietoja sociālajos tīklos un nosauca to par sociālo eksperimentu.

Saskaņā ar šo faktu ir uzsākta lieta saskaņā ar kriminālkodeksa 213. pantu par huligānismu sabiedriskajā transportā. Maksimālais sods, kas draud apsūdzētajiem, ir brīvības atņemšana uz laiku līdz pieciem gadiem.

Krievijā sociālajos tīklos parādījies vēl kāds video, kurā redzams, kā divi draugi Tjumeņā netālu no tirdzniecības centra ķīmiskos aizsargtērpos un gāzmaskās imitē cilvēka sagūstīšanu, kurš, iespējams, inficējies ar koronavīrusu. Etīdi noskatījās pārsteigtie garāmgājēji, lai arī daži uzreiz saprata, ka tas ir joks. Reģiona operatīvais štābs noskaidrojis viena jokotāja identitāti, tas izrādījās skolēns.

Sakarā ar šo faktu notiek pedagoģiskā izmeklēšana, kurā pieaicināta arī nepilngadīgā ģimene. Darbā ar pusaudzi piesaistīta klases audzinātāja, psihologs un skolas administrācija. Situāciju uzrauga Tjumeņas Izglītības departaments.



Par incidentu ieinteresējusies arī Krievijas Federācijas Iekšlietu ministrija, kas uzsākusi pārbaudi. Policijas darbinieki pēta, vai iesaistītos skolēnus, vai viņu vecākus iespējams saukt pie atbildības.