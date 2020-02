Līdz šim Lielbritānijā apstiprināti četri inficēšanās gadījumi, taču 14 dienu ilgā karantīnā ievietoti arī tie briti, kuri evakuēti no Uhaņas Ķīnā, kas tiek uzskatīta par jaunā koronavīrusa epidēmijas epicentru.

Līdz šim pēc inficēšanās ar šo koronavīrusu miruši vairāk nekā 900 cilvēki, taču visi nāves gadījumi, izņemot divus, reģistrēti kontinentālajā Ķīnā.

Tomēr jaunais koronavīruss sasniedzis jau vismaz 27 citas valstis vai teritorijas.

Lielbritānijas Veselības ministrija norādījusi, ka paplašināto pilnvaru mērķis ir bremzēt vai apturēt tālāku koronavīrusa izplatīšanos.

"Mēs padarām stingrākas mūsu normas, lai varētu personas viņu pašu drošības dēļ paturēt izolācijā, ja sabiedriskās veselības profesionāļi atzīst risku, ka tās varētu vīrusu nodot citiem sabiedrības locekļiem," piebildis ministrijas pārstāvis.

Personas, kas varētu būt inficētas, paredzēts izolēt kādā slimnīcā netālu no Liverpūles un vienā no Miltonkīnzas slimnīcām, kas atrodas aptuveni 80 kilometrus uz ziemeļrietumiem no Londonas.

