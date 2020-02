Kā ziņots, kopumā Francijā ar otro evakuācijas avioreisu no Uhaņas Ķīnā, kas tiek uzskatīta par infekcijas epicentru, svētdien tika nogādāti 254 cilvēki.

36 no viņiem tika konstatēti simptomi, kas varētu liecināt par inficēšanos ar jauno koronavīrusu, kurš prasījis jau vairāk nekā 360 dzīvību.

16 no ārvalstniekiem ar inficēšanās simptomiem tika nogādāti ar lidmašīnām viņu piederības valstīs, bet 20 cilvēki, kuru vidū ir gan Francijas pilsoņi, gan personas, kas nav Eiropas Savienības (ES) valstu pilsoņi, tika atstāti karantīnā Istras lidostā, kamēr netiks veiktas papildus pārbaudes.

"Visas šis pārbaudes bija negatīvas, un visas šīs personas var doties" uz diviem izvietošanas centriem Francijas dienvidos, kur tās 14 dienas tiks paturētas karantīnā, pavēstījis Francijas Veselības ministrijas pārstāvis.

Otrajā evakuācijas reisā bija 56 francūži, kā arī vairāk nekā 30 citu valstu pilsoņi, no kuriem vairums ir eiropieši.

Saskaņā ar informāciju, kuru snieguši avoti Istrā izvietotās Francijas armijas vienībās, kopumā nekavējoties uz savām valstīm nogādātas 124 personas, kas nav Francijas pilsoņi.

Tomēr Francijā palikušas vēl 60 personas, kuru vidū ir Meksikas, Ruandas, Brazīlijas un Gruzijas pilsoņi.

Daļa no viņiem tiks ievietota 14 dienas ilgā karantīnā, bet citiem, ja tiem netiks konstatēti inficēšanās simptomi, tiks ļauts atgriezties savās valstīs, pavēstījis Francijas ārlietu ministrs Žans Īvs Ledriāns.

Savukārt aģentūra "Belga" ziņo, ka tūlīt pēc ierašanās no Istras militārajā lidlaukā netālu no Briseles izolēti deviņi Beļģijas pilsoņi un trīs viņu partneri, kā arī 15 nīderlandieši un divi to partneri ķīnieši.

Pirmais avioreiss ar evakuētajiem no Ķīnas Francijā ieradās piektdien, un tā pasažieri atrodas karantīnā vienā no Vidusjūras piekrastes kūrortiem.

Diviem pasažieriem tika konstatēti iespējamās inficēšanās simptomi, taču tālāko pārbaužu rezultāti bijuši negatīvi.

Līdz šim Francijā apstiprināti seši inficēšanās gadījumi ar jauno koronavīrusu.

Valdības pārstāve pirmdien televīzijas kanālam "France 2" pavēstījusi, ka Ķīnā vairs neesot Francijas pilsoņu, kas būtu izteikuši vēlmi evakuēties.