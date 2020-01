Austrālijas Jaundienvidvelsa štats sāk izmeklēšanu par krūmāju ugunsgrēkiem

Pasaulē Jauns.lv / LETA

No krūmāju ugunsgrēkiem vissmagāk cietušais Austrālijas štats Jaundienvidvelsa paziņojis par neatkarīgas izmeklēšanas uzsākšanu par ugunsgrēkiem, tostarp par to, kas to izraisījis, un klimata pārmaiņu ietekmi.