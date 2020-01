E-cigarešu veikala apmeklētājas no Longailendas centra, iespējams, atmetīs smēķēšanu. Pēdējais aksesuāru pirkums viņām beidzās ļoti neveiksmīgi. Kad meitenes pameta veikalu, lielā ātrumā garām braucošā automašīna apšļāca viņas no galvas līdz kājām. To visu fiksējusi novērošanas kamera.



Video kadros var skaidri redzēt, ka pirms sūrās realitātes sastapšanas, meitenes cenšas izvairīties no šļakatām, bet viņām nav kur patverties. Ūdens, sniega un dubļu lavīna noklāj kompāniju un visu apkārtni. Negaidījušas tādu pavērsienu mitrās meitenes atgriežas veikalā. Šis video sociālajos tīklos ātri guva ievērību. "Instagramā" vien tas noskatīts jau gandrīz 3.5 miljonus reižu.

Meitenes Longailendā pameta e-cigarešu veikalu un tika noļšāktas ar milzīgu peļķi. (Foto: Ekrānuzņēmums)

Soctīklu lietotāji komentāros uzdod daudz jautājumu video varonēm. Kāds nesaprot, kāpēc viņas atgriezās veikalā, kādam likās smieklīga viņu reakcija, bet kāds cits pārdzīvo, jo viņam šķitis, ka trešā meitene veikalā atgriezusies ar asiņainu seju.



"Nekas tā neatsvaidzina, kā auksta duša," komentāros raksta barstoolsports.



"Oi, atgriezīsimies veikalā un viņiem visu sasmērēsim," ironizē dudkelurkee.



"Pēdējā meitene asiņo. Viņai pār seju līst asinis, nav smieklīgi," raksta Robert33Hall.



Citi lietotāji nolēmuši pajokot par to, ka draudzenes zinājušas uz ko parakstījušās, pērkot veipus. Kā saka - veselības ministrija brīdina.



"Vai jūs nezinājāt, ka smēķēšana nogalina? Lūk, jums vēl paveicās," raksta papisrg.



"Domāju, ka viņas vairāk uztrauc tas, ka saplīsīs un izmirks viņu veipi," komentē stephen336.