"Es lūdzu viņam: nelido, lūdzu, nedari to. Taču mans vīrs atbildēja: mēs nevaram nelidot, ja es to nedarīšu, nav neviena cita. Ja lidojums notiks laikus, man ir jālido. Es lūdzu viņu to nedarīt," stāsta Katerīna.

Pilota sieva atzīst, ka pieaugošā spriedze starp ASV un Irānu radījusi viņā lielu nemieru.

Kijevas lidostā godina notriektās lidmašīnas upurus. (Foto: AFP/Scanpix)

Gapoņenko ar savu vīru pēdējo reizi pa tālruni runājusi, pirms viņš 7. janvārī lidoja no Kijevas uz Teherānu. Nākamajā rītā Katerīnas dzīvesbiedrs pilotēja lidmašīnu, kura pacēlās gaisā no Teherānas starptautiskās lidostas. Drīz vien lidmašīnu notrieca Irānas izšautā raķete.

Pēc Katerīnas Gapoņenko teiktā, lidmašīnas pacelšanās no Teherānas tika uz stundu atlikta. Un, kad tā pacēlās gaisā, pēc apmēram divām minūtēm tika notriekta un degot krita lejup. Gāja bojā visi 176 cilvēki no 11 valstīm, kuri šajā reisā atradās lidmašīnā.

Sestdien Irāna atzinās, ka notriekusi lidmašīnu, paskaidrojot, ka to izdarījusi "netīšām". Sarunā ar "Sky News" vēl pirms šā paziņojuma parādīšanās Katerīna uzreiz jau noraidīja versijas, ka lidmašīna nokritusi tehnisku problēmu dēļ.

"Esmu pārliecināta, ka notika sprādziens. Iespējams, tas bija terora akts. Tā bija nelikumīga trešās personas darbība," sacīja Gapoņenko, piebilzdama, ka nesaprot, kāpēc "Ukrainas starptautiskās aviolīnijas" deva atļauju veikt šo lidojumu, neraugoties uz spriedzi reģionā.

"Šis lidojums bija ieplānots decembra sākumā, kad par Teherānu vēl nebija ko uztraukties," saka pilota sieva, "taču tieši pirms lidojuma sākās spriedze. Mēs zinājām par Ameriku, zinājām par Irānu, ka tas nav droši, bet nespējām noticēt, ka lidojums netiek atcelts. Tas ir galvenais jautājums. Man vienalga, kurš vainīgs. Mani interesē, kāpēc amatpersonas deva atļauju veikt šo lidojumu. Tā bija pašnāvnieku misija."

Katerīnas saruna ar "Sky News" žurnālistiem notika Kijevas lidostā. Viņa skūpstīja sava nelaiķa vīra portretu, kurš nolikts goda vietā - blakus citu katastrofas upuru fotogrāfijām.

Gapoņenko laulātais pāris audzina divas meitiņas - 6 un 11 gadu vecas.

"Viņas nesaprot, kāpēc tā notika. Viņas nesaprot, kas viņas gaida nākotnē. Meitenes joprojām gaida tēti. Viņām ir cerība, ka viņš vēl atgriezīsies," sāpēs dalās pilota sieva.