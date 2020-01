Biržu indeksi krītas, investoriem viļoties ASV nodarbinātības datos

Āzijas akciju tirgi noslēdza tirdzniecības sesiju ar nelielu kāpumu, jo ģeopolitiskais saspīlējums ir samazinājies un nākamnedēļ ir gaidāma ASV-Ķīnas tirdzniecības vienošanās parakstīšana.

ASV Nodarbinātības ministrijas piektdien publicēta jaunākā informācija liecināja, ka ASV ekonomikā decembrī radīti 145 000 darbavietu, salīdzinot ar 256 000 radīto darbavietu novembrī. Tikmēr pērn kopumā valsts ekonomikā radīto darbavietu skaits veidoja 2,1 miljonu, salīdzinot ar gandrīz 2,7 miljoniem pirms gada.

Naftas cenas samazinājās, tirgum maz reaģējot uz Kanādas paziņojumiem, ka Ukrainas lidmašīna pie Teherānas lidostas ir notriekta ar Irānas izšautu raķeti.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" piektdien kritās par 0,5% līdz 28 823,77 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" saruka par 0,3% līdz 3265,35 punktiem, bet indekss "Nasdaq Composite" samazinājās par 0,3% līdz 9178,86 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 piektdien kritās par 0,1% līdz 7587,85 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX 30 samazinājās par 0,1% līdz 13 483,31 punktam, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 saruka par 0,1% līdz 6037,11 punktiem.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena piektdien kritās par 0,9% līdz 59,04 ASV dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā saruka par 0,6% līdz 64,98 dolāriem par barelu.

Eiro vērtība pret ASV dolāru piektdien pieauga no 1,1106 līdz 1,1120 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru saruka no 1,3167 līdz 1,3063 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu samazinājās no 109,52 līdz 109,47 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu pieauga no 84,99 līdz 85,16 pensiem par eiro.