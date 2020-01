Krievijā ķirurgs studentiem uzticēja pacienta kājas amputāciju, un viņi to darīja 7 stundas

Murmanskas apgabala Kovdoras slimnīcas ķirurgs saviem medicīnas studentiem, kuriem trūka pieredzes, lika veikt operāciju, kurā pacientam bija jāamputē kāja. Par šo incidentu paziņoja reģionālā prokuratūra.



Pārkāpums noticis 2019.gada jūlijā, un tas kļuva zināms pēc revīzijas. Izrādījās, ka operācija bijusi plānota un to bija jāveic pacienta ārstējošajam ķirurgam, taču viņš nolēma to uzticēt trim ceturtā kursa studentiem.



Ārsts zināja, ka viņa padotajiem nav tiesību veikt ķirurģiskas operācija, un viņiem nebija pietiekamu prasmju to veikšanai. Studenti operāciju veica patstāvīgi, bet viņu mentors nepalīdzēja un aprobežojās ar verbālām norādēm. Turklāt viņš vairākas reizes pameta operāciju zāli, atstājot studentus nepieskatītus.



"Šādos apstākļos ārsts apzināti radīja reālus draudus pacienta dzīvībai un veselībai," uzskata prokuratūra.



Pret ārstu ierosināta krimināllieta saskaņā ar pantu par "Dzīvības un veselības drošības prasībām neatbilstošu pakalpojumu sniegšanu".

