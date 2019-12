Londonā virs "komunisma tēva" Kārļa Marksa kapa uzstādītas videonovērošanas kameras

Tas ir pēdējais līdzeklis, lai Haigeitas kapsētā paglābtu pieminekli, šā gada sākumā tam tika nodarīti ievērojami postījumi.



Vandaļi divreiz vērsušies pret pieminekļa balto marmora plāksni. Tā tika nokrāsota asiņu sarkanā krāsā, izceļot tādu saukļus kā "memoriāls boļševiku holokaustam", "genocīda arhitekts", "naida doktrīna" un "badināšanas ideoloģija".

Kārļa Marksa piemineklis katru gadu piesaista tūkstošiem apmeklētāju. (Foto: REUTERS/SCANPIX)

Tagad uz diviem kokiem izvietotas novērošanas kameras, kuras uzmanīgi vēro pieminekli, kas katru gadu piesaista tūkstošiem apmeklētāju.

Plāksne, kas atrodas zem vācu filozofa bronzas krūšutēla ik pa laikam tiek atjaunota un aizstāta ar kopiju.



"Lai ko jūs domātu par Marksa mantojumu, tas nav jāpauž šādā veidā," pēc uzbrukumiem paziņoja Haigeitas kapsētas vadība.

2019. gada sākumā piemienklim tika nodarīti ievērojami postījumi. (Foto: REUTERS/SCANPIX)

Lēmumu par kameru uzstādīšanu pieņēma Marksa kapa uzturētāji, kam pieder piemineklis, neskatoties uz bažām, ka tās būs pārāk tuvu netālu esošajām nesenajām apbedījumu vietām.

Iestāde ir konsultējusies ar Anglijas vēstures drošības ekspertiem, kas ir atbildīgi par valsts aizsargājamo ēku uzraudzību.

Tas ir pirmais no kapsētas 53 000 kapiem, kas tiks aizsargāts ar kamerām. Kapsētā apglabāti arī tādi ievērojami autori, kā, piemēram, rakstnieks Duglass Adamss un novelists Džordžs Eliots.



Pret esošo pieminekli, kuru uzstādīja 1956. gadā, vairākkārt vērsušies vandaļi. 1970. gadā to sabojāja cauruļu bumba, kas iznīcināja daļu no Marksa sejas.

Kapakmens marmora plāksne vairākkārt cietusi no uzbrukumiem. (Foto: REUTERS/SCANPIX)

Marksa un viņa sievas Dženijas fon Vestfālenas sākotnējā 1883. gada kapakmens marmora plāksne janvāra uzbrukumā tika sabojāta ar āmuru.



Incidentā daži plāksnes burti tika nopietni sabojāta, acīmredzami mēģinot iznīcināt Marksa vārdu.

Februāri uz Marksa kapa pieminekļa vandaļi ar sarkanu krāsu uzrakstīja "memoriāls boļševiku holokaustam". (Foto: Twitter)

Pretrunīgi vērtētais Vācijā dzimušais 19.gadsimta ekonomists un "komunisma tēvs" Kārlis Markss pārcēlās uz Londonu 1849.gadā un tur nodzīvoja līdz sava mūža beigām. Markss aizgāja mūžībā 1883.gada 14.martā 64 gadu vecumā.

Granīta kapakmens, ko rotā Marksa bronzas krūšutēls, tika uzstādīts 1956.gadā. To finansēja Lielbritānijas Komunistiskā partija.



Marmora plāksne, kas atrodas pieminekļa centrā, tika paņemta no iepriekšējā kapakmens, kas bija daudz vienkāršāks.



Marksa piemineklim uzbrukts arī agrāk. Marksa krūšutēls ticis nogāzts, pieminekli mēģināts uzspridzināt, tas apķēpāts ar krāsu un saukļiem.