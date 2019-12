Migranti ir no Afganistānas vecumā no 14 līdz 31 gadam. Viņi iekāpuši kravas automašīnā Serbijā, atklāja policija. Kravas automašīna devās ceļā no Turcijas un bija piekrauta ar augļiem.

Mašīnas šoferis izdzirdējis klauvējienus un apstājies netālu no Pasavas, kas atrodas pie Vācijas robežas ar Austriju.

Policija atvērusi piekabi un atklājusi tajā cilvēkus, kuri apgalvoja, ka viņiem bijis grūti elpot. Policija pieļauj, ka šoferis nav zinājis par migrantu atrašanos piekabē.

Ja kravas auto būtu turpinājis ceļu uz savu galamērķi Beļģijā, migrantu dzīvībai varētu draudēt briesmas.

Oktobrī piekabē refrižeratorā industriālā parkā Eseksā, uz austrumiem no Londonas tika atrasti astoņu sieviešu un 31 vīrieša līķi. Viņi visi bija Vjetnamas pilsoņi.

