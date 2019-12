Krievijas robežsargi apturējuši neparastu krāpšanas mēģinājumu pie robežas ar Somiju. Notvertais blēdis esot centies pārliecināt četrus imigrantus no Dienvidāzijas, ka ir atvedis tos pie Krievijas un ES robežas.

To krāpnieks no kādas NVS valsts bija izveidojis no pašizgatavotiem, apkrāsotiem kociņiem, atsaucoties uz Krievijas Federālo drošības dienestu, ziņo Theins.ru (The Insider).

Par durvīm uz Eiropu samaksā 10 tūkstošus

Dīvainais skats ar improvizēto robežu ar ES uziets Viborgas pilsētā, Ļeņingradas apgabalā. Kopumā aizturēti četri imigranti un viņu pavadonis-krāpnieks, kuram par ceļa rādīšanu uz Eiropu tika samaksāts 10 000 eiro.

Kā, atsaucoties uz varasiestāžu rīcībā esošo informāciju, ziņo krievu mediji, vīrietis nemaz neesot plānojis vest imigrantus pāri īstajai robežai. Viņš mežā vairāku stundu gājiena garumā izveidojis paštaisītu robežu un vedis cilvēkus uz nozīmēto vietu pa meža takām, brikšņiem un gar ezeru.

Robežsardzē ziņo, ka tiesa iebraucējus no Āzijas atzina par vainīgiem pēc panta, kas regulē ārvalstu viesa atrašanos Krievijas Federācijā.

Visiem četriem piespriesti administratīvie sodi. Vīrietim, kurš mežā izveidoja robežu ar ES, draud kriminālatbildība par krāpniecību.