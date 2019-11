Trīs par slepkavību notiesāti vīrieši pēc 36 gadiem cietumā ASV pierādījuši savu nevainību

Alfrēds Čestnats, Rensoms Vatkinss un Endrū Stjuarts 1983.gadā tika notiesāti par kāda vidusskolēna slepkavību. Čestnatam un Vatkinsam tolaik bija 16 gadu, bet Stjuartam 17. Tagad visiem vīriešiem ir jau pāri 50. Vismaz divi no viņiem nekad nav vadījuši automašīnu. Tagad viņiem būs jāmācās dzīvot pieaugušo dzīvi brīvībā.

Alfrēds Čestnats, Endrū Stjuarts un Rensoms Vatkinss (Foto: AFP/Scanpix)

Noziegums, kurā visi trīs tika apsūdzēti, notika 1983.gada novembrī. Kā toreiz ziņoja policija, ar nodomu nolaupīt Džordžtaunas Universitātes basketbola jaku, tika nogalināts 14 gadus vecais Djūits Dakets. Puisis tika nāvīgi sašauts, bet viņa jaka nozagta.

Trīs pusaudži - Čestnats, Vatkinss un Stjuarts - tajā dienā bija izlaiduši mācību stundas skolā, lai apciemotu savus iepriekšējos skolotājus Hārlemas Parka pamatskolā. Kā vēlāk izmeklētājiem atklāja skolotāji, puiši uzvedušies "muļķīgi", tomēr ne draudīgi. Apsardze zēnus no skolas teritorijas pavadījusi aptuveni pusstundu pirms slepkavības.

Puišus notiesāja, balstoties uz liecinieku sacīto, kā arī, kā toreiz atzina prokurori, uz "kritisku" pierādījumu - Čestnata guļamistabā atrastu Džordžtaunas Universitātes jaku.

Alfrēds Čestnats apskauj savu māti pēc nokļūšanas brīvībā (Foto: AFP/Scanpix)

Uz jakas nebija ne asiņu, ne ložu pēdu. Puiša māte pat varēja uzrādīt pirkuma apmaksas kvīti. To, ka jaka nesen iegādāta veikalā, apliecināja arī veikala darbinieks.

Neskatoties uz to, visi 3 pusaudži tika aizturēti Pateicības dienas rītā, pamostoties ar policistu vērstām pistolēm pie sejas.

Čestnats visu šo laiku kopš aresta ir uzstājis uz savu nevainību. Pagājušā gada pavasarī viņš iesniedza informācijas pieprasījumu un atklāja jaunus pierādījumus, kas tikuši slēpti no viņa advokātiem. "Visu, ko es darīju sev, es darīju arī viņu dēļ," pieminot bērnības draugus Vatkinsu un Stjuartu, saka Čestnats.

Endrū Stjuars, Alfrēds Čestnats un Rensoms Vatkinss (Foto: AP/Scanpix)

Lietā iesaistītie advokāti stāsta, ka viņi ir "šausmās" redzēt to, cik daudz būtisku pierādījumu tika slēpti no puišu aizstāvjiem un zvērinātajiem. Gan apsūdzētos, gan lieciniekus (visi bija nepilngadīgi) nopratināja bez vecāku klātbūtnes. Liecinieki tika intervēti grupās, tādējādi liekot viņiem visiem vienoties par kopīgu stāstu. No aizstāvības tika slēpti anonīmie zvani, kuros identificēts iespējamais šāvējs - cits pusaudzis, kurš pēc slepkavības redzēts ar jaku, kas, iespējams piederēja nogalinātajam Daketam. Puisis pat esot atzinies slepkavībā. Šis aizdomās turamais šodien vairs nav starp dzīvajiem.

Par to, ka vīrieši pēc 36 gadiem, kas nepelnīti aizvadīti aiz restēm, beidzot varēs iznākt brīvībā, viņiem paziņoja Baltimoras štata advokāte Merilina Mosbija. "Es nedomāju, ka tā ir uzvara, tā ir traģēdija. Un mums ir jāuzņemas atbildība par to," preses konferencē sacīja Mosbija. "Mēs nekādi nevaram labot to postu, ko piedzīvojuši šie vīrieši, kad viņiem tika atņemti 36 gadi no viņu dzīvēm. Jūs visi tikāt arestēti 1983.gada Pateicības dienā. Tagad jūs esiet brīvi, lai pirmo reizi 36 gadu laikā brīvdienas atkal pavadītu kopā ar saviem mīļajiem."

Endrū Stjuars kopā ar savu māti un māsu pēc atbrīvošanas no cietuma (Foto: AP/Scanpix)

Mosbija norādīja, ka Merilendas štatā nav izstrādāta sistēma, kas noteiktu kādu kompensāciju tiem, kuri tikuši nepatiesi apsūdzēti.

Čestnata un Stjuarta advokāts atklāj, ka abi šī gada Pateicības dienu plāno pavadīt kopā ar tuviniekiem. Vatkinsa māte mirusi pirms viņas dēls apcietināts, lielākā daļa radinieku laika gaitā, kamēr Vatkinss bija aiz restēm, devušies mūžībā. Čestnats plāno pielāgoties jaunajai dzīvei kopā ar savu ģimeni un līgavu.