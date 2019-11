"Idiotu ciema" beigas - vietējie Nigērijā svin atvadas no pazemojošā nosaukuma

Ciems Unguwar Wawaye (tulkojumā no hausu valodas "Idiotu apgabals") turpmāk tiks dēvēts par Yalwar Kadana (tulkojumā no hausu valodas "Pārpilnības apgabals").

Kā stāsta vietējais emīrs, nosaukumu nolemts mainīt tāpēc, ka vietējie ar to kļuvuši neapmierināti. Par "Idiotu ciemu" vieta tiek saukta jau 70 gadus, un tajā dzīvojošajiem par to esot kauns. Kā "BBC" pastāstīja viens no ciema iedzīvotājiem Bala Sani, "bija apkaunojoši stāstīt cilvēkiem, ka nāku no "Idiotu apgabala", bet tagad es ar lepnumu varēšu teikt, ka dzīvoju "Pārpilnības apgabalā"". Vietējie izsaka pateicību emīram par nosaukuma maiņu.

Ciems savu īpatnējo nosaukumu savulaik ieguvis tai garām tekošās "Idiotiskās upes" dēļ. Nav skaidrs, kā un kāpēc upei piešķirts šāds nosaukums.