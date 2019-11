Igaunijas valdība beidzot reaģējusi uz prāmja "Estonia" katastrofā bojāgājušo tuvinieku lūgumu

Oktobra vidū Tallinas administratīvā tiesa noteica valdībai ieņemt pozīciju saistībā ar bojāgājušo tuvinieku sūdzību, kurā lūgts uzsākt jaunu izmeklēšanu par prāmja bojāejas iemesliem.

“Valdība apsprieda bojāgājušo tuvinieku sūdzību un pēc ministra piedāvājuma nolēma, ka mēs neapstrīdēsim tiesas lēmumu,” sacījis Ratass, piebilstot, ka turpmākie soļi jāapsver tuvāko mēnešu laikā.

Prāmja “Estonia” avārijā bojāgājušo tuvinieki un traģēdijā izdzīvojušie pasažieri 2016.gada oktobrī vērsās pie premjerminstra ar prasību uzsākt jaunu izmeklēšanu saistībā ar prāmja katastrofu.

Tiesas procesa laikā noskaidrojies, ka vienīgo atbildi uz šo lūgumu sniegusi Tieslietu ministrija savā vēstulē 2018. gadā.

Vēstulē ministrija norādījusi, ka lēmums par administratīvās procedūras atļaušanu ir valdības kompetence, nevis ministrijas un, ka ministrija nevar likt valdībai atjaunot izmeklēšanu.

Proti, valdība uz šo lūgumu neatbildēja, bet to izdarīja ministrija, kurai tas nemaz nav lūgts.

Lietvedības laikā neesot noskaidrots, uz kādiem tiesiskiem pamatiem premjerministrs, kuram tika iesniegts lūgums, nav uzskatījis par nepieciešamu uz to atbildēt un, kāpēc sūdzības iesniedzējiem viņa vietā atbildējusi Tieslietu ministrija.

Šobrīd pieteikuma izskatīšanas laiks esot beidzies un tādējādi, tiesa uzskata, ka Igaunijas valdība prettiesiski ievelk lūguma izskatīšanu.

Prāmja "Estonia" bojāeja bija viena no 20. gadsimta lielākajiem kuģniecības negadījumiem. (Foto: Code 40235/Scanpix)

"Estonia" bija kruīza prāmis, kas būvēts 1979. un 1980. gadā kuģu būvētavā "Meyer Werft" Rietumvācijas pilsētā Papenburgā.

No 1980. līdz 1990. gadam prāmis piederēja uzņēmumam "Viking line" ar nosaukumu "Viking Sally". 1990. gadā - Silja line ar nosaukumu Silja Star. No 1990. līdz 1993. gadam "Silja line" prāmi pārdeva un to nopirka "Wasa line".

1993. gadā prāmis nonāca "Estline" īpašumā ar jauno nosaukumu "Estonia".

1994. gada 28. septembrī prāmis nogrima vētrā Baltijas jūrā un bojā gāja 852 cilvēki, no tiem — 23 Latvijas iedzīvotāji. Tas nodēvēts par vienu no 20. gadsimta lielākajiem kuģniecības negadījumiem.