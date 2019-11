EK noraida apgalvojumus par krāpšanos ar subsīdijām lauksaimniecībai

Subsīdijas lauksaimniekiem ir lielākā ES izdevumu daļa - aptuveni 36% no bloka 2019.gada budžeta jeb 58,4 miljardi eiro.

Pēc izmeklēšanas vairāku mēnešu garumā laikraksts "The New York Times" svētdien ziņoja, ka tādā valstīs kā Ungārija un Čehija liela daļa no lauksaimniecībai paredzētajām subsīdijām nonāk pie varas esošo cilvēku kabatās vai arī viņi šo naudu izmanto savu politisko interešu aizsardzībai.

Taču EK šos apgalvojumus noraidīja, apgalvojot, ka laikraksts ir pārspīlējis, un uzsverot, ka tā dara visu iespējamo, lai cīnītos pret krāpšanos.

"2018.gadā saskaņā ar Eiropas Revīzijas palātu kļūdas koeficents tiešajos maksājumos bija zem 2%, kas uzskatāms par nenozīmīgu," norādīja EK pārstāvis Daniels Rosario.

Viņš uzsvēra, ka EK necietīs nekādu krāpšanos ar ES līdzekļiem, bet norādīja, ka galvenā atbildība par naudas izlietojumu gulstas uz dalībvalstīm.

Apsūdzības par krāpšanos tiek izmeklētas un rezultāti nodoti ES Pretkorupcijas birojam (OLAF), sacīja Rosario, piebilstot, ka pašreiz aktīvas ir vairākas izmeklēšanas.

Tiek veidots arī Eiropas Prokuratūras birojs, lai cīnītos pret ES līdzekļu ļaunprātīgu izmantošanu, un EK ir ierosinājusi nākotnē ES budžeta maksājumus sasaistīt ar stingrāku resursu pārvaldi un likuma varas ievērošanu.