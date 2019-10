Aicina neizmantot Klaipēdas SGT Krievijas gāzes importam

"No ilgtermiņa perspektīvas, terminālim, bez šaubām, vajadzētu palikt kā alternatīvam piegādes kanālam un par Lietuvas patērētāju naudu uzbūvēto objektu nevajadzētu atdot spēlētājiem no Austrumiem," ziņu aģentūrai BNS teica Neverovičs, kurš no 2012. līdz 2014.gadam bija Lietuvas enerģētikas ministrs.

Ja sašķidrinātās gāzes cenas ir labvēlīgas, valstij piederošajai enerģētikas grupai "Ignitis" un citiem gāzes importētājiem vajadzētu meklēt iespējas parakstīt jaunus ilgtermiņa sašķidrinātās gāzes piegāžu līgumus, pauda Lietuvas prezidenta padomnieks.

"Uzskatu, ka tam noteikti ir potenciāls. Sašķidrinātās dabasgāzes cenas pasaulē ir pievilcīgas, pieaug piegādātāju skaits, un tādi ilgtermiņa līgumi palīdzētu savā ziņā garantēt gāzes cenas griestus visam tirgum," teica Neverovičs.

"Domāju, ka kompānijas, kurām nepārtraukti ir nepieciešama gāze, piemēram, "Ignitis", būs pirmās, kas pieņems tādus lēmumus," viņš piebilda.

Lietuvas minerālmēslojuma ražotājs "Achema", kas ir lielākais Klaipēdas SGT klients, aktīvi importē gāzi no Krievijas.

BNS rīcībā esošā informācija liecina, ka "Achema" importē nelielas sašķidrinātās dabasgāzes kravas no Krievijas uzņēmuma "Novatek" termināļa Baltijas jūras ostā Visockā, bet lielāka gāzes partija ar starpnieku iesaisti ir saņemta no "Novatek" termināļa Jamalas pussalā Sibīrijas ziemeļos.

Minerālmēslojuma ražotājs nekomentē, vai ir noslēgti ilgtermiņa līgumi, kā arī neatklāj savus sašķidrinātās dabasgāzes piegādātājus. Ir zināms, ka kompānija sašķidrināto dabasgāzi importē arī no Norvēģijas kompānijas "Equinor" (agrāk - "Statoil").

"Es nevaru komentēt "Achema" prioritātes. Tā ir privāta kompānija, un tikai tā pati var izlemt, kā visu organizēt. Tomēr jānorāda, ka viņi izmanto termināļa priekšrocības," atzina Neverovičs.

Caur starpniekiem sašķidrinātās gāzes kravu no "Novatek" termināļa Visockā iegādājusies arī "Ignitis".

Valstij piederošajai kompānijai līdz 2024.gadam spēkā ir desmit gadu sašķidrinātās gāzes piegāžu līgums ar "Equinor".

Pirms Klaipēdas SGT nodošanas ekspluatācijā 2015.gadā Baltijas valstīs vienīgais gāzes importa veids bija piegāde no cauruļvadiem no Krievijas. Terminālis ir devis iespējas Lietuvai dažādot savas gāzes piegādes, krasi samazinot Krievijas valsts koncerna "Gazprom" īpatsvaru savā gāzes importa struktūrā.

Dabasgāzes pārvades sistēmu operators "Amber Grid" BNS informēja, ka janvārī-septembrī gāze no "Gazprom" veidoja 42% no kopējā Lietuvas gāzes importa.