Tramps par to paziņoja sestdienas vakarā, norādot, ka administrācija nekavējoties sāks meklēt jaunu norises vietu, paturot prātā Kempdeividu kā vienu no variantiem.

G7 samits notiks 10.-12.jūnijā.

Trampa iecere rīkot samitu savā golfa kūrortā Floridā izpelnījās plašu kritiku gan no demokrātu, gan republikāņu politiķiem, gan no medijiem. Prezidentam tika pārmesti mēģinājumi gūt finansiālu labumu no šāda soļa, lai gan Baltā nama personāla vadītāja pienākumu izpildītājs Miks Malveinijs apgalvoja, ka samita rīkošana Trampa kūrortā būs ievērojami lētāka nekā citviet un prezidents nekādā veidā negūs peļņu no samita.

Tramps iepriekš cildinājis savu kūrortu, norādot, ka tas atrodas tuvu lidostai, tajā ir daudz viesnīcu istabu un atsevišķas ēkas katrai delegācijai.