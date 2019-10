Viņi izpētījuši, ka lielākā daļa islāma laulību aģentūru, kas darbojas Bagdādes mošeju paspārnē, ir gatavas organizēt "Nikah mut’ah" – laulību uz laiku vai izpriecai. Dažkārt šī laulība ilgst tikai stundu, un vienīgais mērķis ir sekss, turklāt suteneri mullu ietērpā gatavi izprecināt arī bērnus – deviņus gadus vecu meiteni ar nogribējušos izvirtuli.

No seniem laikiem

Šī šiītu prakse apzīmē īslaicīgu savienību, kad vīrietis sievietei maksā naudu. Tādu pašu rituālu piekopj arī sunnīti, kas to dēvē par "misyar". Domājams, tradīcijas aizsākums meklējams senos laikos, kad musulmaņu vīriešiem ilgas prombūtnes laikā ceļojumos bija atļauts "apprecēties" uz laiku. Islāma teorētiķi par to nav vienisprātis, daļa norāda, ka tā ir prostitūcijas legalizācija un pagaidu laulībai jānosaka minimāls termiņš. Citi galvu lieki nelauza un Korāna aizsegā pievēršas bordeļu biznesam.

Žurnālistu izmeklēšana ilga 11 mēnešus, uzņemot dokumentālu filmu. Viņi filmēja reliģiskos darboņus ar slēpto kameru, tikās ar pārdotajām sievietēm un viņu izmantotājiem. Pēc 15 gadus ilgušā kara Irākā ir daudz nabadzīgu, izmisušu atraitņu un vēl vairāk bēgļu, tā ka piedāvājuma netrūkst.

Precības uz pusstundu

Pakalpojums ir plaši pieejams pie divām svarīgākajām Irākas šiītu svētvietām. Sarunās ar desmit Hadimijas mošejas garīdzniekiem astoņi bija gatavi noslēgt izpriecu laulību, turklāt pieci neiebilda to darīt ar 12 līdz 13 gadu vecām meitenēm.

Kerbelā, kurp dodas šiītu svētceļnieki no visas pasaules, no četriem uzrunātajiem garīdzniekiem trīs bija gatavi piegādāt sievieti, divi – bērnu. Bagdādes mulla Saids Rāds skaidrojis, ka pēc šariata likumiem izpriecas laulība var turpināties tik ilgi, cik to vēlas pasūtītājs: “Vīrietis var ņemt par sievu jebkuru sieviešu skaitu. Ar meiteni var apprecēties uz pusstundu un uzreiz pēc tam, kad laulība beigusies, var ņemt par sievu nākamo.”

Šariatā tā nav problēma…

Uz jautājumu, vai pieļaujamas izpriecas ar bērnu, mulla atbildējis: “Vienkārši raugieties, lai viņa nezaudē nevainību. Jūs varat viņu glāstīt, gulēt ar viņu, aiztikt viņas ķermeni, viņas krūtis…” Vienīgais aizliegums – tradicionālais, vaginālais sekss, kamēr anālais atļauts. Un ja meitenei sāpēs? Mulla paraustījis plecus: “Vai viņa varēs izturēt sāpes, tas paliks starp jums.”

Kerbelas garīdznieks Šeihs Salavi arī bijis gatavs sagādāt meiteni no deviņu gadu vecuma: “Pēc šariata tā nav problēma.” Alkohols aizliegts, cūkgaļu ēst nedrīkst, bet pedofilija – atļauta nodarbe…

Ceremonija taksometrā

Islāmisti, protams, nezināja, ka runā ar žurnālistu. Lai iepazītu pagaidu laulības procedūru, iesaistīta 13 gadu veca pusaudze Šaima, patiesībā BBC žurnāliste. Saidam Rādam, lai noslēgtu laulību, pat nevajadzēja tikties ar meitenes vecākiem, viņš visu nokārtoja pa telefonu taksometrā, kur brauca kopā ar reportieri.

“Vai tu, Šaima, piekrīti laulībai ar šo vīrieti par 150 000 (114 eiro) dināru maksu dienā?” pajautāja mulla. Pēc piekrišanas viņš pasludināja: “Tagad jūs esat vīrs un sieva, un jums jābūt kopā.” Par ceremoniju garīdznieks iekasēja 200 dolāru, tālākais viņam nerūpēja.

Žurnālisti tikušies arī ar precētu vīrieti, kurš regulāri izmanto islāmisko suteneru pakalpojumus. “Divpadsmitgadīgās ir ļoti augstā vērtē, viņas vēl ir svaigas. Tāda izmaksās dārgi – 500, 700, 800 dolāru. Un tā ir tikai summa, kas tiks mullam,” viņš stāsta, būdams svēti pārliecināts, ka rīkojas saskaņā ar savas reliģijas priekšrakstiem. “Ja mulla saka, ka laulība baudai ir "halal", tātad tas nav grēks.”

Ja zaudēta nevainība, ģimene var nogalināt

Janara Mohemada, kura pārvalda Irākas sieviešu patversmju tīklu, teic, ka pret sievietēm šajās situācijās izturas tikai kā pret preci: “Izmantot preci noteiktā veidā nav aizliegts. Bet jaunavību saglabā lielajam darījumam, kas stāv priekšā.” Proti, īstai laulībai. Ja sieviete ir zaudējusi nevainību, viņu uzskata par laulībai nederīgu, šajā sabiedrībā viņu var pat nogalināt pašas ģimene par “dzimtas apkaunošanu”. Uz vīriešiem tas, protams, neattiecas. Tomēr ne visi pravieša un Allāha sludinātāji ir vienādi. Gaits Tamimi agrāk bija augsta ranga šiītu teologs Irākā, bet bija spiests doties trimdā, jo kritizēja fundamentālismu. Tagad viņš dzīvo Londonā. "Tamimi" nosoda pagaidu laulības, it sevišķi ar bērniem, saucot to par noziegumu, kas jāsoda ar likumu. Viņš aicina šiītu līderus nosodīt seksu ar bērniem.

Valdība pat mēģināja legalizēt

Divi no trim BBC atmaskotajiem suteneriem sevi dēvē par dižā ajatollas Ali Sistani, Irākas šiītu garīgā līdera, sekotājiem. Viņš pats intervijā BBC norāda: “Ja tas notiek tā, kā jūs aprakstāt, mēs to bez ierunām nosodām. Pagaidu laulība nevar būt instruments seksa pārdošanai, un to nedrīkst izmantot sieviešu pazemošanai.” Irākas valdības pārstāvis vien komentē: “Ja sievietes neziņo policijai par šiem garīdzniekiem, tad varas iestādēm ir grūti kaut ko darīt.” Liekulīga atruna – Irākas valdība pat ir mēģinājusi legalizēt pedofiliju, pieņemot likumu, kas atļautu laulības ar bērniem, bez vecuma ierobežojuma. Parlaments tomēr šo ideju ir noraidījis. Saskaņā ar pašreizējiem likumiem laulības Irākā atļautas no 18 gadu vecuma, bet ar vecāku vai aizbildņa atļauju meitenes var izprecināt 15 gadu vecumā.