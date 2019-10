Jaunajai zviedru vides aktīvistei Grētai Tūnbergai ir tikai 16 gadu, bet meitene jau uzstājusies ANO klimata samitā Ņujorkā. Grētas runa izpelnījusies vētrainu sabiedrības reakciju visos kontinentos. Mazā vides aktīviste nav ne politiķe, ne ietekmīga amatpersona, bet viņas vārdos ieklausījušies lielvalstu līderi. Turklāt jaunajai zviedrietei noteikta diagnoze, kas viņu pavadīs visu turpmāko dzīvi. Viņa cieš no Aspergera sindroma, kas ir viens no autisma paveidiem. Meitenei ir arī citas veselības problēmas, ar kurām ikdienā jāsadzīvo. Kāds gan ir mazās Grētas dzīvesstāsts, un kā viņa tik jaunos gados kļuvusi par tik ietekmīgu figūru?

„Dažkārt es mazliet atšķiros no normas”

Uz ANO samitu Grēta Tūnberga devās ar sacīkšu jahtu, kas pieder vācu burātājam Borisam Hermanam. Atlantijas okeāna šķērsošanai bija nepieciešamas 15 dienas. Tūnberga izvēlējusies jahtu, kura aprīkota ar saules baterijām un zemūdens turbīnām, kas saražo elektroenerģiju. Jaunā aktīviste apzināti izvēlējusies jūras ceļu, lai nebūtu jālido ar lidmašīnu, kas atmosfērā atstāj pārāk daudz oglekļa dioksīda izmešu. Skeptiķi gan vērsuši uzmanību uz to, ka lielākā daļa Grētas komandas uz samitu tomēr devusies ar lidmašīnu…

Grēta kopā ar tēti zviedru aktieri Svanti Tūnbergu 15 dienas ar jahtu mēroja ceļu pāri Atlantijas okeānam, lai piedalītos Ņujorkā notiekošajā samitā. (Foto: AFP/Scanpix)

Šopavasar Grēta izdevusi grāmatu ar nosaukumu Neviens nav pārāk mazs, lai kaut ko mainītu (No One Is Too Small to Make a Difference), kurā iekļauti 11 viņas iespaidīgāko runu atreferējumi. Šī grāmata seko pērn iznākušajai – Ainiņas no sirds (Scenes from the Heart), kas ir biogrāfisks darbs par to, kāda bija Grētas dzīve, pirms viņa kļuva slavena. To sarakstījusi pati vides aktīviste kopā ar saviem vecākiem un māsu. Grāmatā stāstīts par Tūnbergu ģimeni un to, kā viņi visās dzīves situācijās centušies atbalstīt Grētu.

Meiteni jau agrā vecumā piemeklējusi virkne veselības problēmu, un noteiktās diagnozes ir skarbas. Viņai konstatēts selektīvais mutisms (trauksmes spektra traucējumi bērnam un nespēja runāt dažādās sabiedriskās situācijās), obsesīvi kompulsīvie traucējumi, kā arī Aspergera sindroms. Pēdējā no diagnozēm ir viens no autisma paveidiem, ar kuru pacientam nākas sadzīvot visu mūžu. Šī kaite ietekmē to, kā cilvēks sazinās un saprotas ar apkārtējiem, kā uztver pasauli un informāciju.

„Man ir Aspergera sindroms, un tas nozīmē, ka dažkārt es mazliet atšķiros no normas,” vaļsirdīgi atzīst pati Grēta. „Taču ir situācijas, kad būt citādai nozīmē superspēku. Es par savu diagnozi nerunāju nevis tādēļ, lai to „slēptu”, bet tāpēc, ka daudzi neizglītoti cilvēki to redz tikai kā „slimību” vai kaut ko negatīvu. Ticiet man, slimība agrāk mani ierobežoja. Tas bija līdz tam, kad sāku dumpoties, kad nebija spēka, nebija draugu, kad ne ar vienu nesarunājos. Es tolaik vientulīgi sēdēju mājās un cietu no ēšanas traucējumiem. Tas viss mainījās, kad atradu mērķi šajā pasaulē, kas gan dažkārt daudziem šķiet bezjēdzīgs.”

Meitas ietekmē vecāki atsakās no gaļas

Grētas vecāki ir Zviedrijā labi pazīstami cilvēki. Mazās vides aktīvistes māte Malēna Ērnmane ir operdziedātāja, kas 2009. gadā pārstāvējusi savu valsti Eirovīzijas dziesmu konkursā. Savukārt meitenes tēvs Svante Tūnbergs ir aktieris. Arī vectētiņš Olofs Tūnbergs ir Zviedrijā zināms aktieris un režisors.

Grēta ar mammu operdziedātāju Malēnu Ērnmani. (Foto: Svenska Dagbladet)

Pirmo reizi par klimata pārmaiņām Grēta izdzirdēja 2011. gadā, kad bija astoņus gadus veca. Jau tad meitene neesot spējusi saprast, kāpēc to novēršanas labā tik maz kas tiek darīts. Trīs gadus vēlāk Tūnbergu piemeklēja depresija un apātija, kā rezultātā bērns pārstāja runāt un ēst. Viņa nokritās svarā par desmit kilogramiem. Tieši tad meitenei konstatēja Aspergera sindromu, obsesīvi kompulsīvos traucējumus un selektīvo mutismu. Dzīvība vārda vistiešākajā nozīmē pameta viņas ķermeni. Grēta atskārta, ka pasaulē viss notiek aplami: „Mums vienmēr mācīja, ka ir jāizslēdz gaisma, jātaupa ūdens un nedrīkst izmest ēdienu. Es vaicāju, kāpēc, un man paskaidroja par klimata pārmaiņām. Man tas šķita dīvaini. Ja cilvēki tiešām varētu mainīt klimatu, viņi par to vien runātu. Taču tā nebija.”

Nākamo divu gadu laikā meitenei izdevās ieviest radikālas pārmaiņas pašas ģimenē. 2015. gadā Grēta atteicās no dzīvnieku izcelsmes pārtikas, pārstāja lidot ar lidmašīnu un pirka tikai to, kas ir ļoti nepieciešams. Meitene mudināja arī vecākus mainīt dzīvesveidu, lai tas atstātu pēc iespējas mazāku ietekmi uz vidi. Grētas iespaidā vecāki atteikušies no gaļas produktiem savā ēdienkartē un no ceļošanas ar lidmašīnu, kas mammai Malēnai nozīmēja daļēji atteikties no starptautiski atzītas operdziedātājas karjeras.

Meitas ietekmē vecāki ģimenes mājās uzstādījuši saules baterijas elektroenerģijas ražošanai un sākuši paši audzēt dārzeņus ārpilsētas dārziņā. Parasti Grēta un viņas ģimene pa pilsētu pārvietojas ar velosipēdiem, lai gan viņu rīcībā ir arī elektroautomobilis. Taču to ģimene lieto tikai īpašu vajadzību reizēs.

Grēta ir novērtējusi savu vecāku pašaizliedzīgo rīcību. Viņa atzinusi, ka ģimenes atsaucība devusi viņai cerību un ticību tam, ka arī viņa spēj šajā pasaulē kaut ko mainīt. Par to Grēta stāsta arī pērn izdotajā grāmatā.

Skolotāju attieksme

No 2018. gada Tūnberga sāka skolā rīkot „klimata streikus” un uzstājās ar publiskām runām, pamazām kļūstot arī par starptautiski atzītu vides aktīvisti. Grētas tēvam nepatīk, ka sociālās aktivitātes liek meitai kavēt mācības, taču viņš apliecina: „Mēs respektējam to, ka viņa vēlas paust savu nostāju. Viņa var sēdēt mājās un būt patiešām nelaimīga vai protestēt un justies laimīga.”

Tūnberga atzīst, ka skolotājiem ir dalītas jūtas par to, ka viņa kavē mācības vides aktivitāšu dēļ. „Kā cilvēki viņi uzskata, ka tas, ko es daru, ir labi, bet kā skolotāji viņi uzskata, ka man vajadzētu to pārtraukt,” apliecina Grēta.

Šā gada jūlijā respektablais izdevums Time informēja: „Tūnberga šobrīd paņēmusi akadēmisko gadu skolā un Ziemeļamerikas vizītes laikā cer tikties ar vadošajiem klimata pārmaiņu aktīvistiem. Viņa plāno apmeklēt ASV, Kanādu, Meksiku un Čīli.”

Arnolds Švarcenegers palīdz Grētai

Oglekļa dioksīda izmešu dēļ Grēta nelido ar lidmašīnām, taču Ziemeļamerikā viņai būs jāmēro tāli ceļa posmi. Viņai paredzēts apmeklēt ASV un Kanādu, bet jau 2. decembrī jāierodas Santjago, Čīlē, kur plānots piedalīties ANO klimata pārmaiņu konferencē.

Tūnberga ceļos pa zemes ceļiem, bet šim nolūkam videi draudzīgu automašīnu mazajai aktīvistei sarūpējis neviens cits kā muskuļu vīrs, Holivudas grāvējfilmu zvaigzne un bijušais Kalifornijas gubernators Arnolds Švarcenegers. Viņš sarunājis, ka Grētas rīcībā būs Tesla Model 3 automašīna, kas darbojas ar elektroenerģiju.

Tūnberga un Švarcenegers iepazinās šā gada maijā klimata pārmaiņām veltītā samitā Austrijā. (Foto: action press/ Vida Press)

Tūnberga un Švarcenegers iepazinās šā gada maijā klimata pārmaiņām veltītā samitā Austrijā. Holivudas muskuļu vīru aizkustināja mazās zviedru meitenes dedzība un entuziasms, tāpēc viņš nolēma atbalstīt Grētu viņas centienos.