VIDEO: Saratovā nogalinātās meitenītes māte emocionālā vēstījumā saka paldies brīvprātīgajiem

Jeļenas uzruna vairākas reizes tika pārtraukta. Viņa mēģināja savaldīt asaras, bet sievietes balss ik pa laikam aizlūza.

"Es varēju paļauties uz katru no meklēšanā iesaistītajiem dalībniekiem, apskaut un ikvienam pateikt: "Tu biji svarīgs, tu biji blakus." Diemžēl sanāca, kā sanāca. Neskatoties uz to esmu gatava pateikties visai Saratovai, visai valstij, mums zvanīja cilvēki no citām pilsētām un uzmundrināja. To nevar izteikt vārdos. Nedod Dievs, lai tas kaut kur atkārtotos. Šī situācija nav aprakstāma, es to nenovēlētu pat ienaidniekam," saka māte, kuras video paziņojumu savā "Facebook" lapā publicējusi Lizas tante Irina Kuļjasova.

Lizas māmiņa Jeļena pateicās visai Krievijai par atbalstu un līdzjūtību. (Foto: Ekrānuzņēmums)

Jeļeņa aicina nodrošināt drošākus ceļus uz skolām, jo tas ir ļoti svarīgi. Bērni spiesti iet cauri aizaugušiem biezokņiem un nomalēm. Tādām vietām, par kurām vecāki pat nenojauš, skaidro māte. Viņa ar šo priekšlikumu jau vērsusies pie Saratovas varas iestādēm, kas paziņojušas par gatavību veikt nepieciešamos pasākumus.

Jauns.lv jau vēstīja, ka bažas par deviņus gadus veco Lizu no Saratovas radās jau 9. oktobrī, kad viņa devās ceļā uz skolu, taču galamērķī tā arī nenonāca. Meitenes meklēšanā piedalījās vairāk nekā 2000 cilvēku, taču situācija atrisinājās traģiski – tika atrastas meitenes mirstīgās atliekas ar vardarbības pazīmēm.

Baidoties no tā, ka Lizu varētu neizdoties atrast dzīvu, brīvprātīgie meklētāji sāka pārmeklēt ēkas, tostarp garāžas, kuras atradās blakus ceļam uz skolu.

Pēc divām dienām vienā no garāžām meiteni atrada mirušu, ar vardarbīgas nāves pazīmēm. Pavisam drīz tika aizturēts arī aizdomās turamais – kāds 1984. gadā dzimis vietējais iedzīvotājs vārdā Mihails Tuvatins. Viņš slepkavībā ātri vien atzinās. Vīrietis jau agrāk bijis tiesāts par izvarošanu, pedofiliju un zādzībām.



Svētdien, 13.oktobrī Saratovā notika atvadas no deviņus gadus vecās meitenītes Lizas Kiseļovas.

Atvadas no mirušās Ļizas ilga divas stundas, un tajās piedalījās vairāki simti saratoviešu. Meiteni izvadīja no katedrāles uz Storoževskas kapiem, kur viņa atdota zemes klēpim.

Liela daļa sanākušo bija cilvēki, kas bez vēsts pazudušo meiteni pilsētā meklēja vairākas dienas. Cilvēku atnesto ziedu, mantiņu un svecīšu bijis tik daudz, ka neesot pieticis vietas ap meitenes zārku. Cilvēki katedrālē ielaisti pa desmit, lai neveidotos pārāk liels sērojošo pūlis. Atvadas apsargāja Krievijas policijas pārstāvji, un klāt bija arī mediķu brigādes gadījumā, ja kādam no sērojošajiem kļūst slikti.