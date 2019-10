Zaharova izteicās, ka Latvija ir zaudējusi ekonomisko, militāro un humanitāro suverenitāti sakarā ar to, ka tā savā teritorijā ir izvietojusi ASV un NATO spēkus.



"Ja Latvijas Ārlietu ministrija novērtētu brīvību, tā neizvietotu savā teritorijā ārvalstu militāro kontingentu," paziņoja Zaharova.

Tam Latvija tērē 2 procentus no Iekšzemes kopprodukta (IKP), turpināja Zaharova.



"Ņemot vērā, ka Rīgai NATO nav nekāda teikšana, to var nosaukt kā samaksu par okupāciju," savus ciniskos izteikumus nobeidza Krievijas Ārlietu ministrijas preses pārstāve.

Šogad un nākamgad Maskavā notiks 17 salūti, lai atzīmētu 75.gadadienu kopš padomju karaspēka ieiešanas dažādu Austrumeiropas un Viduseiropas valstu galvaspilsētās. 13.jūlijā tika godināta Viļņas ieņemšana, 22. septembrī - Tallinas, bet 13. oktobrī - Rīgas.

Jauns.lv vēstīja, ka Latvijas Ārlietu ministrija (ĀM) paziņoja, ka nav pieņemama 13.oktobrī Maskavā plānotā svētku uguņošana, kas tikšot veltīta padomju karaspēka paveiktajai Rīgas "atbrīvošanai" no vācu okupācijas.



ĀM atgādināja, ka Latvijai un pārējām Baltijas valstīm šī "atbrīvošana" nozīmēja vēl vienu gandrīz 50 gadus ilgu okupācijas periodu.



Ministrija uzsver, ka Latvija kategoriski noraida pēdējā laikā Krievijā valdošos centienus pārrakstīt vēsturi pēc sava prāta un attaisnot staļinistu pastrādātos noziegumus Otrā pasaules kara laikā, tostarp tādus starptautisko tiesību pārkāpumus kā 1939.gada 23.augustā noslēgto Molotova-Ribentropa noziedzīgo vienošanos par ietekmju sfēru sadali Eiropā.

Šī prettiesiskā Padomju Savienības un nacistiskās Vācijas vienošanās pavēra ceļu Otrā pasaules kara sākumam, Padomju Savienības agresijai pret Latviju, kā arī Latvijas okupācijai un aneksijai, kuru par nelikumīgu atzinusi pasaules demokrātisko valstu kopiena, teikts ĀM paziņojumā.



Kā uzsver ĀM, tā apsveic nacisma sagrāvi, bet vienlaikus atgādina pasaulei, ka Latvijai, Lietuvai un Igaunijai brīvības un neatkarības atjaunošana notika nepilnus 50 gadus vēlāk, jo Sarkanās armijas ienākšana tām nozīmēja padomju okupācijas atjaunošanu.



Maskavā plānoto svētku uguņošanu par godu 75.gadadienai kopš padomju karaspēka veiktās Rīgas "atbrīvošanas" no vācu okupācijas Latvija uzskata par nedraudzīgu rīcību.

Līdzīga satura pasākums, gan ar krietni mazāku vērienu, svētdien ir pieteikts arī Rīgā.