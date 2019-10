Franko mirstīgās atliekas tiks ekshumētas nākamo divu nedēļu laikā

Franko mirstīgās atliekas tiks pārapbedītas no mauzoleja Kritušo ielejas memoriālajā ansamblī uz pašvaldībai piederošu kapsētu, kas atrodas uz ziemeļiem no Madrides, pēc valdības sēdes paziņoja Spānijas vicepremjere Karmena Kalvo.

Memoriālais komplekss, kurā pēc viņa nāves 1975.gadā tika apbedīts arī pats Franko, pēc diktatora pavēles tika izbūvēts laikā no 1940. līdz 1958.gadam, un toreizējā valdība deva rīkojumu apglabāt tajā ne tikai nacionālistu spēku kritušos, bet arī viņu pretinieku mirstīgās atliekas, pasniedzot to kā nacionālā izlīguma simbolu.

Premjerministra Pedro Sančesa vadītā sociālistu valdība par vienu no savām prioritātēm pasludinājusi to pilsoņkara upuru piemiņas atjaunošanu, kas cīnījās republikāņu pusē, kā arī tam sekojošās Franko diktatūras upuru piemiņas atjaunošanu. Par šīs kampaņas stūrakmeni kļuvusi valdības iecere aizvākt Franko mirstīgās atliekas no Kritušo ielejas.

Taču pret šo ideju iebilda vairāki konservatīvie un labējā spārna politiķi.

Pēc mēnešiem ilgām diskusijām augstākā tiesa septembrī deva zaļo gaismu Franko mirstīgo atlieku ekshumēšanai.

Franko tuvinieki vēlējās, lai viņa mirstīgās atliekas paliek Kritušo ielejā vai arī tiek pārapbedītas Almudenas katedrālē Madridē, taču tiesa šīs prasības noraidīja, nevēloties, lai katedrāle kļūst par Franko atbalstītāju pulcēšanās vietu.

Franko tuvinieki par pārapbedīšanu tiks informēti 48 stundas iepriekš, sacīja Kalvo.