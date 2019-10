Zavorotņukai vairs neesot cerību izdzīvot - aktrisei tiek sniegta paliatīvā aprūpe

Jauns.lv jau vēstīja, ka aktrise Anastasija Zavorotņuka nupat izrakstīta no slimnīcas Maskavā un pēc skata vairs neesot atpazīstama. Viņa sirgst ar smadzeņu vēzi pēdējā stadijā, un visa Krievija ļoti pārdzīvo par tautā mīlētās 47 gadus vecās traģisko likteni. Neuzticami krievu mediji tiražē vienu "sensāciju" pēc otras, - tostarp tādu, ka viņa jau esot slepeni kremēta -, taču ziņu aģentūra "RIA Novosti" devusi vārdu respektablai onkoloģei, kura apliecina, ka šobrīd aktrisei var palīdzēt tikai paliatīvā aprūpe, atvieglojot viņas aiziešanu mūžībā.

"Rehabilitācija vairs neko nevar dot. Ja patiesībai atbilst ziņas, ka viņa ir pa pusei paralizēta, palīdzēt nevar. Šādā situācijā var palīdzēt terapeits, taču agrīnā paralīzes stadijā," skaidro onkoloģe Abuzarova no Gercena institūta. Ja šī fāze nokavēta, pacients paliek gulošs. Tālāk seko paliatīvā aprūpe un konkrēti izraudzīti medikamenti ciešanu atvieglošanai. Būdama izrakstīta no slimnīcas Maskavā, Zavorotņuka, visticamāk, nonākusi paliatīvās aprūpes mediķu rokās.

Jau vēstījām, ka Krievijas populārā aktrise Anastasija Zavorotņuka praktiski neesot atpazīstama, paziņojuši aculiecinieki, kas redzējuši viņu pēc izrakstīšanas no slimnīcas. Tika ziņots, ka aktrise ir paralizēta, viņai konstatētas metastāzes, pneiponija un tiek veikta mākslīgā elpināšana. Pēc tam, kad aktrise iznākusi no komas un sākusi elpot patstāvīgi, viņa pārversta uz parasto palātu. Sievietes stāvoklis lai arī stabils, tomēr esot ļoti smags. “Vienkārši briesmīgi skatīties uz viņu!” – paziņojis kāds no aculieciniekiem, kas bijis klāt brīdī, kad Zavorotņuka atstājusi klīniku. Pēc aculiecinieku teiktā aktrise vesta ratiņkrēslā. Uz acīm viņai bijušas masīvas saulesbrilles. Tāpat minēts, ka sieviete stipri pieņēmusies svarā un tieši tāpēc arī neesot atpazīstama. Radinieki ne mirkli neatstājot aktrisi vienu pašu. Piemēram, aktrises māte viņu apciemo katru dienu.

