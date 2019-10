Mediji: Džonsons saskāries ar jaunu pretestību savai Brexita politikai

Laikraksts ziņo, ka atkāpšanos apsver kultūras ministre Nikija Morgana, valsts sekretārs Ziemeļīrijas jautājumos Džūlians Smits, tieslietu ministrs Roberts Baklands, veselības ministrs Mets Henkoks un valdības augstākais tieslietu padomnieks Džefrijs Kokss.

Kāds valdības ministrs, kas vēlējās saglabāt anonimitāti, laikrakstam atklāja, ka gadījumā, ja Lielbritānijai būs jāizstājas no Eiropas Savienības (ES) bez vienošanās, atkāpsies liels skaits Konservatīvās partijas deputātu.

"The Times" vēsta, ka ministri valdības sēdē brīdinājuši Džonsonu par lielo risku, ka Ziemeļīrijā var tikt atjaunota tiešā pārvalde, un pauda bažas par Džonsona padomnieku Dominiku Kamingsu.

"The Times" nemin konkrētu to deputātu skaitu, kas iebilst pret bezvienošanās breksita scenāriju, bet laikraksts "Financial Times" ziņo, ka vismaz 50 parlamenta locekļi gatavi iestāties pret to.

ES ir pārmetusi Lielbritānijai nepietiekami nopietnu attieksmi sarunās par breksita vienošanos, bet avots Džonsona birojā izteicies, ka vienošanās kļuvusi neiespējama, jo Vācijas kanclere Angela Merkele izvirzījusi nepieņemamas prasības.

Džonsons ir apsolījis, ka Lielbritānija izstāsies no ES ne vēlāk kā 31.oktobrī neatkarīgi no tā, vai būs panākta vienošanās ar bloku par izstāšanās nosacījumiem.