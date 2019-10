Perijs preses konferencē Viļņā teica, ka Lietuvas līderi viņam ir pauduši savas bažas par Astravjecas kodolstacijas drošību, bet viņš pats "nav tur bijis" un "nav to pētījis".

"Jā, mēs par to esam runājuši," viņš atbildēja uz ziņu aģentūras BNS jautājumu, vai Lietuvas valdības amatpersonas ir pārliecinājušas viņu, ka Baltkrievijas būvētā AES nav droša. "Es atkārtošu viņu apgalvojumus, ja tā drīkst. Es neesmu tur bijis, es neesmu to pētījis, tādēļ es citēšu, ko man teica gan [Lietuvas] prezidents, gan citi - pastāv bažas par drošību stacijas būvniecībā," sacīja ASV enerģētikas ministrs.

"Šādam mērķim mums ir Starptautiskā atomenerģētikas aģentūra, un šīs aģentūras uzdevums ir gādāt, lai tādas stacijas atbilstu starptautiskajiem standartiem," teica Perijs. "Tādēļ es ieteiktu Lietuvas vadībai, ka tas noteikti ir viens no veidiem, kā pievērst uzmanību šim jautājumam," viņš piebilda.

"Mūsu mērķis nav runāt par kodolstacijas būvniecību Eiropā, un es noteikti to atstātu [Lietuvas] valsts vadības ziņā un runātu ar cilvēkiem Baltkrievijā un IAEA," uzsvēra ASV ministrs.

"Domāju, ka mēs visi vēlamies drošas un ekonomiski izdevīgas kodolenerģētikas programmas īstenošanu dažādās pasaules valstīs. Mēs ceram no ASV uz šīm vietām piegādāt daļu no visjaunākajām tehnoloģijām un mūsu nacionālās laboratorijas, kas strādā ar privāto sektoru, pētot daļu no šīm iespējām," viņš klāstīja.

Baltkrievija savas AES būvei izraudzījusies vietu aptuveni 30 kilometrus no Lietuvas robežas un 50 kilometrus no Viļņas - Grodņas apgabala Astravjecas rajonā. Turklāt dzesēšanas vajadzībām plānots izmantot ūdeni no Neres upes, kas tālāk tek cauri Lietuvas galvaspilsētai. No Latvijas robežas topošo kodolspēkstaciju šķir aptuveni 110 kilometri.

Minska apgalvo, ka tās būvētā spēkstacija atbildīs visaugstākajiem drošības standartiem, taču Baltkrievijas prezidents Aleksandrs Lukašenko iepriekš īpaši uzsvēris, ka Astravjecas AES jāuzceļ pēc iespējas lētāk.

Astravjecas AES projektu īsteno Krievijas korporācija "Rosatom".